中國上海封城逾半年後 單日新增病例再破2萬

中國官方今天公布新增COVID-19病例2萬199例，本土2萬59例，這是上海封城逾半年後，中國單日新增病例再度破2萬，顯見當局頒布優化防疫措施仍止不住疫情，廣州市甚至爆發反封控暴動。

自10日中國感染COVID-19的新增病例逾半年再度破萬後，當局通報的每日新增染疫數持續攀升，衛健委官網上午公布的統計數據，時隔約莫一週而已，中國新增染疫數已由破1萬達破2萬。

衛健委指出，截至15日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1623例，境外輸入病例55例，本土1568例中，廣東564例，河南200例，北京197例，重慶126例，內蒙古82例等。

新增無症狀感染者1萬8576例，境外輸入85例，本土1萬8491例中，廣東6215例，重慶2688例，甘肅2688例，河南1674例，內蒙古1194例，新疆816例，青海531例，河北408例，黑龍江288例，山西259例，四川248例等。

截至15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1萬5345例（其中重症病例29例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例27萬7043例；尚在醫學觀察的無症狀感染者12萬1499例（境外輸入975例）。

北京當局日前公布優化防疫措施20條不但煞不住如野火燎原的疫情，各地仍頻傳反封控的抗爭，像是這波疫情重災區廣州市海珠區，昨晚不滿防疫層層加碼的民眾上街拆圍籬，打砸警車，甚至演變為警民混戰的暴動。

網友上傳推特（Twitter）與微博的影音顯示，海珠區居民紛紛推倒封死他們的鐵欄，並與身穿防護衣的員警和大白拉扯推擠，掀翻警備用車，混亂中受傷民眾躺臥血泊，醫護人員實施CPR搶救，場面相當混亂。

另個疫情重災區重慶市也是以上有政策下有對策的方式，並未落實當局通令的優化防疫措施，而導致次生災難的人禍不斷。

網友上傳至推特的影音顯示，重慶楊家坪附近一棟高樓層住宅發生大火，不得其門而出的民眾從窗戶一躍而下，時隔數秒後一聲墜地的巨響，夾雜目擊者的駭人尖叫聲。

儘管如此，重慶市當地的物業樓管，還是不管住戶死活，繼續挨家挨戶，以鐵鎚打釘封死住戶的大門，以致夜幕低垂時分，被封控的社區住戶齊聲朝著窗外吶喊發洩，十分驚恐又淒厲。

雖然若干無奈的民眾自嘲，以自發靜默的態度面對重慶再次大面積的防疫封控，但市民瘋狂搶菜，入夜後大巴拉人去異地隔離小孩也不放過，同時隔離點越蓋越多，關門停業倒閉的店舖更顯蕭條，重慶市陷入死寂。

「北京之春」雜誌主編胡平日前在美國自由亞洲電台（RFA）發表評論文章指出，目前中共的動態清零，可說是騎虎難下且進退兩難。

他說，中國拒絕進口效力更高的外國疫苗，導致民眾的免疫力低，要使中國擺脫疫情，恢復常態，首先就要糾正中共當局的錯誤。