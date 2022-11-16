石家莊安民心 恢復常態檢測站

大陸官方早前對於新冠病毒危害的宣傳，恐制肘現行嚴格防疫政策的調整。河北省會石家莊率先試行「躺平」，昨起地鐵與公車不再查驗核酸有效期，除重點場所也不再查驗核酸證明。不料防疫鬆綁竟引發民眾恐慌，許多人因此不敢出門紛紛請假，而被認為能治療新冠肺炎的中藥「連花清瘟膠囊」則被搶購一空。

此外，大陸文旅部昨提出優化跨省旅遊管理政策，跨省旅遊活動不再與風險區實施聯動管理。跨省遊客需憑四十八小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具。這是上周大陸國務院提出 「防疫廿條」後，文旅部門進一步配合鬆綁的措施。

大陸昨通報新增一七七七二例本土新冠病例，廣州市仍為重災區。根據外電，病例最多的海珠區有數百市民十四日晚間上街，抗議封城措施，不僅和警方發生衝突，還推倒警車，抗議活動地點多為「城中村」，主要居住的是農民工。起因或是不滿封控措施影響生計，要求政府減免租金和派發食物。

石家莊十四日起取消常態化核酸檢測點，並停止全員核酸檢測。同時地鐵與公車也不再查驗核酸，並開放所有公共場所。

中新網報導指，新規讓不少石家莊市民喜出望外，但也有不少市民感到擔憂。石家莊市民小王孩子就讀的幼兒園通知恢復上課，「結果中午老師來電話說，讓我把孩子接回去，今天班裡只有他一個人來了。」

面對原先的防疫措施突然退出導致民眾恐慌後，昨天傳出，石家莊常態化免費核酸又重新恢復，市區各區每天開放不少於卅個核酸檢測點。