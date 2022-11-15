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進一步鬆綁 大陸跨省旅遊活動不再與風險區聯動管理

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸文旅部提出，「優化跨省旅遊管理政策」。根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。（百度百家號）
大陸文旅部提出，「優化跨省旅遊管理政策」。根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。（百度百家號）

大陸文化和旅遊部星期二（11月15日）就進一步優化疫情防控措施發通知，提出優化跨省旅遊管理政策。跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。跨省遊客需憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具。

這是上周大陸國務院聯防聯控機制提出 「防疫二十條」後，大陸文化、旅遊部門，進一步配合鬆綁的措施。

據大陸文旅部官網，關於進一步優化冠病疫情防控措施科學精準做好文化和旅遊行業防控工作的通知指出，要進一步提高政治站位，充分認識優化調整防控措施不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」，而是適應疫情防控新形勢和冠病病毒變異的新特點，堅持既定的防控策略和方針，進一步提升防控的科學性、精準性，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對文化和旅遊行業發展的影響，以實際行動貫徹落實中共二十大精神。

通知提出，「優化跨省旅遊管理政策」。根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。跨省遊客需憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具。按照面向跨省流動人員開展「落地檢」要求，積極引導遊客主動進行核酸檢測，推動防控關口前移。

通知還提到，繼續暫停旅行社和在線旅遊企業經營出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務。暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務；公共文化單位、文化和旅遊經營單位要根據屬地黨委政府統一部署，強化衛生管理，加強通風消毒，按照「限量、預約、錯峰」要求，對入場人員數量進行動態調控，落實掃碼、測溫、查驗核酸檢測陰性證明等疫情防控措施。A級旅遊景區和星級旅遊飯店要落實主體責任，對進入景區和入住飯店人員查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。

通知說，公共文化單位、文化和旅遊經營單位要加強員工健康監測和管理；加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度。做好舉報線索收集、轉辦、核實和整改工作；會同相關部門做好滯留遊客安置安撫和疏解工作。

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