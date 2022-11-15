優化防疫20條各地執行分歧 被指躺平卸責引爭議

中國官方執行優化防疫20條出現分歧。河北石家莊宣布停止全員核酸檢測且不查驗健康碼，引發「躺平」聯想且登上熱搜；北京朝陽區則關閉非社區核酸檢測點，引起上班族強烈不滿。

除上述兩地外，重慶市大部分地區在優化防疫20條宣布後仍持續封控，但各級政府面對媒體詢問卻層層向下歸責，聲稱封控是由居委會乃至於樓棟居民自行決定，引發外界對重慶市官方「向下卸責以避責」的質疑。

14日上午，河北省會石家莊市「全面躺平」的傳聞迅速登上熱搜。中國網路不斷收到當地民眾反映，指石家莊已取消全員核酸檢測，且不再查驗健康碼。也就是說，石家莊市民不必再2至3日一檢，出入公共場所也不必掃碼。

這一消息，引發中國民眾在網路上熱議，不少人認為石家莊是「中國與病毒共存的試點城市」，正反意見熱烈交鋒。不少當地學生家長擔心子女因此被感染，14日紛紛以五花八門的理由向學校請假；而平日愛四處閒晃蹓躂的老人家更不敢外出，街上完全不見蹤影。

更有甚者，標榜可治療COVID-19症狀、但在中國民間評價分歧的中藥「連花清瘟」，14日在石家莊被瘋狂搶購，全市藥房被掃貨一空，一盒難求，並成為當地網購的熱門商品。

另一個引發爭議的是北京市朝陽區。在14日傳出石家莊「躺平」的同一時間，當地卻接獲官方下達命令，暫時關閉不在社區內的核酸檢測站，民眾須在社區內自行接受核酸檢測。然而，這些在朝陽區社區內的檢測站，既不接受非社區居民檢測，且檢測時間僅限上班時間，中午還休息，有些檢測站甚至只有上午檢測。

這項命令一下達，導致全區眾多上班族措手不及，原本在公司附近的核酸檢測點紛紛關閉，稍遠處的社區卻不讓非居民進入受檢，大批上班族在中午前後遍尋全區，不是紛紛關閉，就是大排長龍。有人直到傍晚才在別的行政區順利檢測，有人因此只好請假回家，激起強大民怨。

針對上述爭議，從石家莊市政府到市委書記張超超等人先後出面喊話，除強調前往共場所仍需核酸檢測證明外，並澄清石家莊的防疫是「全面對標」優化防疫20條，絕非「躺平」。同時也強調，石家莊「疫情形勢非常複雜」，但要堅決防止「一刀切」、「層層加碼」、「一封了之」等弊端。

中國媒體報導，石家莊市官方今早表示，為方便市民就近核酸檢測，石家莊市內各轄區今天已增設部分免費核酸檢測點，具體數量會「隨着實際需要進行調整」。

至於朝陽區，據媒體報導，為平息民眾不滿並符合需要，區內部分非社區核酸檢測站今天已經重新開放；一些社區內的核酸檢測點則延長檢測時間。但據民眾反映，當地仍有部分非社區核酸檢測站仍未開放，反而有一些社區內的檢測站，工作人員直到開門時間仍未到班。

路透社引述龍洲經訊（Gavekal Research）的研究報告形容，中國在放鬆防疫管控上，選擇了「奇怪時間點」。因為，疫情猛烈反彈與中央要求放鬆防疫措施相交織，引發了中國政策是否逐漸轉為容忍COVID-19的辯論。

也有為數不少的中國民眾，在網路上表達對放鬆放疫的擔心。理由是，現在就學國外「躺平」，反而讓他們不敢出門，且更擔驚受怕。但也有支持放鬆的民眾說，「這一關遲早要過」，如果不過，生活就沒有恢復正常的一天。