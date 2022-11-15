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中國推優化防疫20條 專家：因病毒毒力趨弱

中央社／ 台北15日電

中國一週內新增逾7萬例病例，但官方此時公布優化防控工作的20條措施，縮減封控力度；對此中國工程院院士張伯禮表示，臨床實驗表明病毒造成的重症和死亡比例很低，意味致病力減弱。

根據中國官媒健康時報網統計，11月7日至13日，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性感染者7萬5028例，其中確診病例9294例，無症狀感染者6萬5734例，無症狀感染者占比高達88%。

自中共20大落幕後疫情快速增溫，但中國官方11日公布20項防疫優化措施，縮減封控力度，包括入境隔離從7+3共10天縮短為5+3共8天；登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明也減為1次；並取消入境航班熔斷機制。

中國病例增卻減封控，專家分析因病毒趨於弱化。

中國工程院院士張伯禮14日接受陸媒科技日報訪問表示，病毒動態一直是防疫措施優化調整的重要前提基礎之一，當前的臨床實驗表明，病毒造成的重症和死亡比例很低，意味著病毒的致病力減弱。

張伯禮說明，數據顯示，當前確診感染者中大部分為無症狀感染者。這一情況是基於新冠病毒形成群體免疫屏障，這樣的進化對於病毒某一特定分支保持「優勢」是有利的，因此，從病毒進化規律推測，病毒趨於穩定、毒力趨弱的概率較大。

但他強調，也不能忽視病毒傳播朝更隱匿，潛伏期縮短發展，前者由於不造成明顯症狀難以察覺，而後者意味著感染者從被感染到傳染人的時間進一步縮短，這兩方面變化共同造成病毒的傳播力增強。

關於此時公布優化防疫20條措施，張伯禮認為非常及時和必要，新措施對實現「疫情防得住、經濟穩得住、發展更安全」目標，為保障後疫情時代社會經濟發展兼顧民眾生活需求將發揮重要作用。

包括將高風險區外溢人員7天集中隔離調整為7天居家隔離；將風險區由高、中、低3類調整為高、低2類，最大限度減少管控人員；高風險區一般以居住單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大等措施，都是防控進一步科學優化的體現。

新冠肺炎

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