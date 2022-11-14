廣東疫情燒 傳徵50校臨時安置家長激憤

中國今天新增1萬6072例本土病例，其中廣東逾4000例居首，因優化防疫20條規定導致解隔離待安置者激增，廣東省海珠區傳出徵用區內50所中小學校作為臨時安置點，家長群起反對後擱置。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，13日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1萬6203例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例單日新增1萬6072例、境外移入131例。

其中新增本土確診1747例，包括廣東707例、北京237例、河南225例、重慶150例、內蒙古81例等；另本土無症狀感染1萬4325例，主要為廣東3941例、河南2789例、重慶2147例、內蒙古1185例、新疆713例等。

13日單日新增以廣東4648例及河南3014例（含確診及無症狀感染）居多。

中國近日雖公布優化防疫20條規定，但地方仍傳出防疫亂象，陸媒「財新網」13日報導，12日晚間廣州市海珠區不少學校燈火通明，教室內桌椅碰撞聲此起彼伏。海珠區計劃徵用區內50所中小學校作為臨時安置點，部分課室騰空後布置床位，安置因實施新規需集中隔離期滿人員。

當日，不少教師接到通知後返回學校布置，有的學校還向學生家長徵集志願服務。但眾多學生家長得知後，直指學校根本不符合臨時安置點和隔離點要求，也對學校旁的居民健康造成風險；學校通風設計不具備作為臨時隔離點條件、後續環境消殺細節若不落實，可能引發校園疫情。

在家長不滿下，昨日下午海珠當局已取消選取50校作為臨時安置點選址的計劃。

另也因優化防疫20條規定整治層層加碼問題，多地開始停止或縮小全民核酸檢測範圍，安徽省安慶市太湖縣，原定所有居民每3日檢測一次，但新措施公布後已取消全民檢測。

福建省福州市也縮小核酸檢測的範圍，但因倉山區尚未實現社會面清零，區内將每日開展核酸檢測，直至下星期二；其他區不再進行全民核酸檢測，只會對重點人員「應檢盡檢、適時抽檢」。另廣西來賓市人民醫院、江蘇蘇州獨墅湖醫院也公告取消在院內開展「願檢盡檢」服務。

另北京市近日雖然病例增加，但因20條規定實施，北京市宣布啟動滯留京外人員專項救濟，梳理京外風險縣域旅居史人員情況，推送解除彈窗限制、購票限制。消息公布後，進京火車票搜索熱度大漲，較前日同一時間段增長超過300%，進京機票搜索量漲幅也超過100%。