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上海疫情現社會面感染 不再匡列次密接者

中央社／ 上海14日電

上海市COVID-19本土疫情單日新增1名隔離管控以外的社會面感染者，因應國務院聯防聯控機制發布新制，不再匡列次密接者，這名陽性案例目前匡列密切接觸者68人。

上海市政府官方帳號「上海發布」14日發布疫情概況。13日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例2例、新增本土無症狀感染者13名，其中1例確診病例在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例3例和境外移入無症狀感染者9名。

官方表示，這名社會面本土確診病例為近期來滬人員，在常態化核酸檢測中發現結果異常，根據疫調結果，活動軌跡包括住處、便利商店、拉麵店等地方，目前已經轉運到定點醫療機構隔離治療。

截至13日下午4時，疫調追查這名陽性感染者在滬密切接觸者68人，均已落實隔離管控，其中39人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。官方公布資料顯示，未再匡列次密接者（密接的密接）。

國務院聯防聯控機制發布「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知」，修正多個防疫作為，取消中風險區的劃設。

官方透過「上海發布」回應民眾提問「高風險地區現在怎麼劃設」。官方說明，將把陽性感染者居住地以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域劃定為高風險區，對於高風險區採「足不出戶、上門服務」等封控措施，高風險區連續5天未發現新增感染者，降為低風險區。

新冠肺炎 上海

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