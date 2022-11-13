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除罩睡覺違防疫規定？黑龍江店主被貼黃牌怒問：你怎不堵我被窩

香港01／ 撰文：孫聖然
服裝店因「存在疫情防控措施落實不規範行為」被黃牌警告，並責令立即整改。（微博@二三里資訊）
服裝店因「存在疫情防控措施落實不規範行為」被黃牌警告，並責令立即整改。（微博@二三里資訊）

繼奶茶店員工先講「歡迎光臨」後提醒顧客掃健康碼，被「放蛇」執法的市場監管局人員勒令停業後，黑龍江省牡丹江市一名服裝店店主又因「睡覺沒戴口罩」被黃牌警告。

事發於當地某商場的服裝店內，一名睡眼惺忪的女店長起身準備招待顧客，卻不料對方是市場監督局的工作人員。網傳影片顯示，見女店主未有佩戴口罩，市監局人員質問，「你咋沒戴口罩呢？」，女店主則解釋稱自己正在睡午覺，並反問「我戴口罩睡啊？」

隨後，市監局人員又問，「這是不是營業場所，營沒營業？」女店主略顯無奈並氣憤地說，「你怎麼不堵住我被窩子檢查我（戴）沒戴口罩呢？」、「執法雖然是你的任務，但是這樣做就太過分了。」但最終，該服裝店仍被黃牌警告，並責令立即整改。

黃牌的內容顯示，因「你（單位）存在疫情防控措施落實不規範行為」，違反了疫情防控指揮部通告的相關規定，現給予黃牌警告並責令立即改正，「如再次違反防控要求，將給予紅牌，歇業整改。」

女店主表示，自己所在區域事發前一日剛剛解封，當日上午還有些顧客到店看衣服，但被貼了黃牌之後就再無人光顧，「別人看到這個黃牌，不知道的還以為是有密接或者其他疫情相關的情況。」她並指，市監局人員未有留下聯繫方式和出具執法文書，也沒有告知什麼時候能夠摘牌。

對此，牡丹江市陽明區政府有工作人員指，如果情況屬實就有些「矯枉過正」，建議店主繼續向市場監督管理部門反映。

網民：

「一些人有了點權力就不知道自己姓啥了。」

「在最小的權利下盡最大可能為難人民群眾。」

「是不是有罰款過年了都要業績。」

「真的服了市場監督局的人一天天沒事幹了。」

「拿著雞毛當令箭，稍微有點權利就做最大的惡，搞不清楚自己是誰了。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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