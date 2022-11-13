陰性說成陽性 內蒙一核酸檢測公司被停業調查

中國核酸檢測亂象不止。內蒙古呼和浩特市衛健委今天發布通報，表示一家核酸檢測公司「錯報」結果，把部分民眾的陰性檢測結果說成陽性，目前警方已經介入調查。

呼和浩特市衛健委發布情況通報稱，13日上午，接到民眾檢舉，在該市重點區域核酸檢測中，內蒙古賽斯基因科技有限公司錯報核酸檢測結果，將部分群眾的核酸檢測陰性結果反饋為陽性，「給群眾造成了極大的恐慌」。

通報說，目前，錯誤數據已更正，衛健系統已經停止該機構的執業活動，公安機關已介入調查，調查結果將及時公布。

而就在前兩天，呼和浩特市長賀海東11日還到銀宏生命科技產業園詳細調研了解該市核酸檢測機構的運行情況。

呼和浩特日報12日報導，包括內蒙古賽斯基因科技有限公司在內，有3家核酸檢測機構都設立在該產業園內，賀海東當時向檢測機構負責人詳細了解了企業的日檢測能力、工作人員安全保障等情況。

賀海東表示，要確保檢測結果準確可靠，「對於有弄虛作假行為的機構，我們一定嚴懲不貸、嚴肅處理、絕不手軟」。

中國的核酸檢測機構已出過多次狀況。把陰性說成陽性也並非首次，今年5月初，不少上海市民接獲上海中科潤達精準醫學檢驗有限公司的陽性檢測通知，隨後至醫院檢測卻告知是沒染疫的陰性。

此外，還有「陽性不報」。9月下旬，河北省石家莊和合醫學檢驗實驗室並未上報有個20：1的混管陽性樣本，導致管控不及，造成後續社區傳播，實驗室涉嫌違法犯罪，石家莊警方立案偵辦。

5月時，北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司被發現原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量，也就是「沒檢測就出結果」，被以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

一些網友認為，無論是「把陰性說成陽性」，還是「把陽性說成陰性」，在當前中國的防疫要求下，都會在社會造成混亂，也能讓疫情沒完沒了，核酸檢測機構可從中繼續獲益。