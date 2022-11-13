中國病例飆重慶多區管控7天 市民嘲自發靜默

中國大陸今天公布新增1萬4761例本土病例，以廣東及河南居多，雖然中國公布優化防疫20條規定嚴禁「隨意靜默」，但重慶傳出多區發布臨時管控7天，由於是小區而非政府宣布，網友嘲自發靜默。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，12日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1萬4878例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例單日新增1萬4761例、境外移入117例。

其中新增本土確診1675例，包括廣東727例、河南242例、北京161例、重慶158例、內蒙古114例、四川45例等；另本土無症狀感染1萬3086例，主要為廣東3541例、河南2423例、重慶1662例、內蒙古1320例、新疆756例等。

香港明報今天報導，雖然中國大陸公布優化防疫20條規定嚴禁「隨意靜默」，不過重慶11月12日再有多個區發布臨時管控7天通知。由於管控措施由各個小區而非政府宣布，被認為是「上有政策，下有對策」的做法。

有網友自嘲重慶市當局沒說封城，只是封區，且是小區自封，市民進入「自發靜默」模式，且微博一度出現「重慶市民自發靜默7天」的熱搜話題，但似乎隨後遭禁。

重慶市12日新增本土確診及無症狀感染共1085例。有中國網友發文呼籲政府高層對重慶展開調查，指防疫仍採一刀切，說不封城，結果第二天起來小區都不讓出去了。「在乎頭上烏紗帽，不在乎老百姓會不會餓死」。

中國疫情連日飆破1萬例大關，其中經濟大省廣東病例持續上升，疫情熱點仍是廣州，12日單日新增3653例，官方表示，海珠區12日疫情仍處高位平台期，自2022年11月12日起，將赤崗街道、素社街道、江海街道、南洲街道部分區域劃定為高風險區。

廣州另稱積極推動優化防疫20條措施穩妥落地，已對集中隔離期滿5天、核酸檢測結果陰性的本地密切接觸者和入境人員有序解除集中隔離，閉環轉入社區管理，落實3天居家隔離；對1萬6527名次密接者解除隔離。

另河南12日新增2665例，鄭州為大宗占2642例，河南當局宣示全面發力、全線提速、全員行動。追陽流調要「日清日結」，統籌重點人群和社會面篩查追蹤，嚴格按照20條新標準，推動陽性病例和密接人員應轉盡轉、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治，「無風險人員應出盡出」。