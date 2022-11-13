快訊

棒球／五人制世界盃奪下季軍 各級中華隊都進前3創紀錄

裴勇俊驚爆退休！50歲韓流天王「百億身家」曝光

中油：明起汽油調降0.1元、柴油不調整

上海疫情單日增10例 部分區域取消核酸大篩查

中央社／ 上海13日電

上海市COVID-19本土疫情單日新增確診病例1例、無症狀感染者9名，均在隔離管控中發現。因應國務院聯防聯控機制發布新制，徐匯區宣布，原定全員核酸檢測大篩查取消。

上海市政府官方帳號「上海發布」13日發布疫情概況。12日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例1例、新增本土無症狀感染者9名，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例2例和境外移入無症狀感染者26名。

官方說明，本土新增確診病例為先前報告無症狀感染者的密切接觸者，在隔離管控期間核酸檢測結果異常。

官方表示，多名本土無症狀感染者為先前感染者的密切接觸者；另有一名本土無症狀感染者為外省返滬人員，經外省市協查通報，抵滬後被落實隔離管控，期間核酸檢測結果異常。

因應國務院聯防聯控機制「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知」，官方透過「上海發布」指出，已經啟動具體工作方案制定，後續將及時向社會發布；另據國家和上海市疫情防控有關規定，風險區調整為高、低兩類，不再新增劃定中風險區。

徐匯區於12日晚間8時許宣布，配合區域防控情況，原定13日展開的全區全員核酸篩查取消。為了滿足常態化核酸檢測需求，將在每週四、日安排核酸檢測服務進小區；每週一、三、五進商戶、辦公大樓。

浦東新區新場鎮也宣布13日原定全員核酸檢測大篩查取消。其他行政區則尚未公布相關訊息。

新冠肺炎 上海

延伸閱讀

中國發布優化防疫20條 衛健委：根據病毒演化調整

防疫20條公布 廣州帶頭解除次密接者隔離

胡歌出演劇集「繁花」曝片花 改編金宇澄茅盾文學獎同名小說

上海嚴防疫情 隔離管控撈出4名無症狀感染者

相關新聞

中國大陸封控大鬆綁 民眾歡喜、基層官員卻有怨言

就在中國大陸民眾搶著在「雙11」光棍節搶著在電商網站上下單的時刻， 防控機制突地大幅放寬，大陸國務院聯防聯控機制發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》，包括20項優化措施，環球時報前總編輯胡錫進說，這是「里程碑式的通知」。

大陸今日新增14761例 廣東超過4千例

大陸疫情持續高升，大陸國家衛健委宣布今日再新增本土14761例，廣東仍最多，新增病例超過4千例，河南、重慶、內蒙古也都在...

陸防疫過嚴再現憾事 重慶一社區不讓孕婦產檢導致流產

大陸再有一件因防疫過嚴造成憾事，重慶一名孕婦因延誤就醫導致肚中孩子沒能保住。重慶當局今早(13日)表示，就網傳「孕婦送醫...

兩岸觀策／雙11大禮防疫放寬 關鍵在落實

中國大陸在十一月十一日宣布放寬多項防疫措施，大陸網上一片歡呼，股匯市應聲大漲，國際機票酒店搜尋量飆升，形成雙十一的另類狂...

入境鬆綁首日 大陸各機場不同調

大陸宣布調整防疫政策後的首日，各地具體落實情況卻不一。據大陸台灣人社群「台商太太新天地」微信公眾號的訊息，十一日晚從台灣...

專家預估：陸清零政策 至少到明年第2季

大陸前天宣布優化防控廿條後，彭博社最新調查顯示，多數經濟學家預估最快明年第二季後，中國大陸才會結束清零政策，最晚可能要等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。