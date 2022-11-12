經濟學家：中國最快明年4月結束清零

中國國家衛健委周五（11月11日）發布優化新冠肺炎疫情防控工作的二十條措施，包括對密切接觸者的「7+3」縮減為「5+3」；取消「次密接」（密接的密接）；取消取消入境航班熔斷機制，登機前只須一次48小時內核酸檢測；入境人員的「7+3」調整為「5+3」，且目的地不得重復隔離。

雖然放寬防疫管制，但中國領導人習近平周四在政治局常委會議中已重申要堅定貫徹「動態清零」。經濟學家預測，中國最早要等到2023年第二季才會結束清零政策。

據彭博社針對23位經濟學家的調查，近半數認為，中國在2023年第二季度可能結束清零政策，時間點在3月初舉行兩會之後。另外7名專家則預估要等到7至9月才重新開放。還有兩名經濟學家預測要等到2024年的某個時間點政策才會發生改變。報道指出，中國政府何時開始減少對消費和投資造成壓力的限制措施，是經濟學家評估明年前景的關鍵。

彭博社經濟研究首席經濟學家舒暢（Chang Shu）的一份報告指出，中國開始轉向與病毒共存後將釋放大量需求，在接下來的一年裡推動GDP增長高達1.6個百分點，其中交通、酒店和零售業的增幅最大。她補充說，即使放鬆新冠規定，經濟仍將面臨來自房地產低迷和外部需求減弱的強大阻力。舒暢在報告中寫道，假設在下半年取消清零政策，2023年的增長率應會從今年的3.5%回升至5.7%。

但彭博社指出，中國國內旅遊、私人消費和商業活動或將花費比預期更長的時間才會重回正軌，原因是中國在放鬆限制措施後可能面臨一大波感染和死亡。根據台灣、澳洲和新西蘭的經驗，儘管疫苗接種率高而且都曾爆發過疫情，在放鬆限制的一段時間內仍出現感染潮和死亡人數迅速上升的情況。而面臨「免疫缺口」的中國情況可能更糟。報導稱，即便控制在發達國家中人均死亡最低的新加坡水平，也將出現40萬例新冠死亡病例，若上升到與澳洲相當的水平，將有超過80萬人中國人死亡。無論如何，短時間內的大規模死亡都可能震驚民眾，並導致全國各地政府暫時撤回重新開放的措施。

確診病例上升 中國收緊防疫限制

在中國當局宣布鬆綁新冠政策的同時，中國疫情再次升溫。中國衛健委周六通報，過去24小時共新增11773例感染病例，其中包括無症狀感染10351例。

當前疫情的重災區廣州市共有3775例感染，包括2996例無症狀感染者，比周五的3030感染病例略有增加。廣州市部分地區民眾周六被要求「足不出戶」並接受新冠檢測。本周五，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹在疫情防控新聞發布會宣布，廣州市將落實二十條措施，即日起調整密切接觸者和入境人員的隔離期限；不再甄別密接的密接，對目前在隔的次密者解除隔離。

據南方網報導，廣州市荔灣區、越秀區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室分別發布通告稱，12日起荔灣區劃定高風險區和臨時管控區；11日24時起，越秀區調整對相關區域臨時管控措施。

美聯社報導稱，廣州市海珠區政府在社交媒體上宣布，該區居民周六被要求在檢測期間待在家中，每戶允許一名成員外出購買食物。與此同時，隨著廣州病例數量上升，當局已經關閉該市大部分地區的學校、公共交通和地鐵服務。由廣州飛往北京及其他主要城市的班機被取消。

在中國各地，民眾要進入超市、辦公大樓和其他公共建築必須出示陰性檢測結果。重慶關閉了北碚區的學校。中部城市鄭州周六在人口共660萬的8個區進行大規模檢測。

北京市民「曲線回家」引發熱議

與此同時，北京周六在疫情發布會上宣布，啟動長期滯留京外人員救濟轉項，包括推送接觸長期滯留京外人員彈窗、購票限制，昨日24時已生效；主動對接梳理滯留京外一個月以上、且有返京意願人員等。但網上有部分民眾實際測試後抱怨，彈窗問題至今沒有解決。

在北京的嚴格防疫措施下，手機應用程序健康寶「彈窗」跳出提示，導致許多在外地的市民有家歸不得的情況不斷上演，部分民眾「曲線回家」引起了熱議。微博網友「生活話事人」11月9日發文稱，「講個離譜的新鮮事兒：一個客戶離京去廣州出差，因為遇見疫情回不來京，幾經周轉仍無法回京的情況下，他最後選擇去韓國，然後通過境外回京隔離。」

發文者的友人解釋稱，「從國外回京最起碼能回京，而且知道這個何時能解封，如果在國內的城市，不知道什麼時候才能取消彈窗回京」。

這則貼文隨即在中國互聯網上被大量轉傳。有人覺得如此太大費周章，但也有網友認為，雖然花錢耗時，但不失為好方法。有網友甚至感嘆，「原來兩點之間，最近的距離不是直線」。

（綜合報導）

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