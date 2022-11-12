優化防疫20條調整 中國官員：兩害相權取其輕

針對中國優化防疫20條措施縮短密接及入境者隔離天數，並取消次密接及中風險區，中國官員今天首度以數據說明調整理由，並指新措施可節約很多服務保障資源，是兩害相權取其輕。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，針對11日發布、受到廣泛關注的優化防疫20條措施作說明。中國國家疾控局副局長常繼樂在回答相關問題時，作上述表示。

常繼樂表示，6月28日發布的第9版防控方案實施前，中國境內流行的是Omicron變種病毒BA.1和BA.2。據調查，當時密接者中的陽性病例在感染前末次暴露後，5天內檢出陽性的比例是89.1%，7天是97.3%。所以第9版訂出了7+3天的隔離標準。

他指出，第9版防控方案實施後，7、8月份中國主要流行的為Omicron變種病毒BA.5、BA.5.2及BA.2.76。評估發現，密接者3天內檢出陽性比例是81.4%，4天為90.1%，5天達94.5%，7天達99.7%。因此，新措施才將隔離期間進一步優化到5+3天。

常繼樂說，少了2天集中隔離，可以節省出約30%的集中隔離資源。且因為Omicron變種病毒的最長潛伏期是8天，所以採用5+3天。

至於取消次密接，常繼樂表示，經評估發現，次密接的陽性檢出率很低，只有10萬分之3.1，也就是10萬人裡只有3個人。而透過及時判定並管控密接者，即能降低次密接的陽性率。因此次密接「不去管、不去判」，可節約很多服務保障的資源，推出公共政策就要「兩害相權取其輕」，所以不再判定次密接。

常繼樂針對取消中風險區指出，經過第9版防控方案實踐應用及7、8月份評估發現，中風險區的陽性檢出率僅有10萬分之3，和次密接的10萬分之3.1相彷，「有風險但是不大」。同時，劃定中風險區管控人員較多，也消耗防疫人員。在這種情況下也是「兩害相權取其輕」，決定取消。

他表示，高風險區外溢人員從7天「集中隔離」改成7天「居家隔離」。外溢人員的陽性檢出率約為10萬分之4.9，且都在風險區域劃定後7天內就被檢出。因此，把7天集中隔離改為居家隔離，是考慮到在社區內「好管控」，同時節省集中隔離資源。

常繼樂強調，20條措施所有的調整都是有依據的。外界可能聽到7+3改成5+3，就認為是不是放鬆了？實際上不但不鬆，反而要求更高。這些調整，是要求在防控工作中要「更科學、更規範、更快速」開展防控，「把該管住的重點風險要管住，該落實的落到實處，該取消的也堅決取消」。