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高雄政見會／柯志恩提「五好政見」導正陳其邁緊緊緊失誤

又爆大規模染疫！「盛世公主號」郵輪載千人 至少800名乘客確診

緊隨中國大陸 澳門入境檢疫隔離減至5+3

中央社／ 台北12日電

澳門政府表示，因應中國國務院聯防聯控機制將入境隔離期由原來的「7+3」天縮短為「5+3」，澳門今天起也調整從香港、台灣及外國的入境隔離期，由原來的「7+3」天，縮短為「5+3」。

綜合媒體報導，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心11日舉行記者會，澳門衛生局長羅奕龍在會中作了上述表示。

他指出，在「5+3」（即5天集中隔離醫學觀察及3天居家隔離醫學觀察）的新措施下，在解除集中隔離醫學觀察翌日起計第3天的核酸檢測採樣前，澳門健康碼為「紅碼」，採樣後轉為「黃碼」，結果為陰性後轉為「綠碼」。轉為「綠碼」前，除接受核酸檢測外，不可外出。

「紅碼」人士可自駕或乘搭汽車、計程車往來醫學觀察酒店、居住地點以及核檢站，計程車司機若是拒絕接載「紅碼」乘客不會構成拒載；而澳門健康碼轉為「綠碼」前，不可經澳門前往中國大陸。

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