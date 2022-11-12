優化防疫20條實施 廣州隨即解除次密接者隔離

中國政府發布優化防疫20條措施後，陷入嚴重疫情的廣州隨即表態堅決貫徹落實。廣州市政府並宣布，11日起依新措施解除全市次密切接觸者的隔離，並縮短其餘被隔離者的隔離時間。

綜合南方都市報等媒體報導，廣州市衛健委副主任兼發言人張屹在11日傍晚的防疫記者會上，作上述表示，當即引起中國民間關注，成為熱議話題。

張屹表示，廣州市將堅決貫徹落實「通知」（即優化防疫20條）精神，即日起調整密切接觸者及入境人員的隔離期限，不再甄別「密接的密接」（次密切接觸者），並對目前在隔的次密切接觸者解除隔離。

他並表態，廣州市下一步將持續優化全市疫情防控措施，科學精準做好防控工作。

廣州是中國這一波本土疫情最嚴重的地區之一。根據廣東省衛健委通報，全市10日全天共新增確診病例466例及無症狀感染者2358例，合計已超過2800例。儘管市內的海珠區、番禺區全區封控，海珠區更2度延長封控期限，但全市疫情未見緩和跡象。

中國國務院聯防聯控機制11日下午1時30分發布「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知」，公告優化防疫20條新措施。其中包括取消「次密接」判定；高、中、低3級風險區簡化為高、低2級；密接者隔離天數也從7+3共10天縮短為5+3共8天。

同時，入境隔離也從7+3共10天縮短為5+3共8天；登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明也減為1次；並取消入境航班熔斷機制。