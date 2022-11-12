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陸防疫鬆綁 入境隔離縮為5+3

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國務院昨發布優化疫情防控廿條措施，放寬入境防疫安排，將入境隔離「七加三」縮短為「五加三」。（香港中通社）
大陸國務院昨發布優化疫情防控廿條措施，放寬入境防疫安排，將入境隔離「七加三」縮短為「五加三」。（香港中通社）

大陸官方昨發布優化疫情防控廿條，放寬多項防疫措施，其中，入境人員隔離從「七加三」縮短為「五加三」，登機前的核酸陰性證明從四十八小時內兩次減為一次，取消入境航班熔斷機制；重要商務人員、體育團組可享免隔離的「閉環泡泡」管理。

大陸的股匯市昨因防疫措施放寬，應聲大漲。大陸的國際機票酒店平台搜尋量大幅飆升，其中，去哪兒平台數據顯示，國際機票搜尋量瞬間升至近一年的峰值。

除了放寬入境防疫措施，大陸國內防疫也部分鬆綁，包括取消「次密接」判定；密接者隔離天數也從「七加三」縮短為「五加三」；高、中、低三級風險區簡化為高、低二級風險區，且一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。有高風險區旅居史人員的「七天集中隔離」調整為「七天居家隔離」。

降封控力度 全員核酸設限制

此外，一般不按行政區域展開全員核酸檢測，只有在感染源和傳播鏈不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時展開。同時，加強「一刀切」、層層加碼問題的整治力度；嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取靜默管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等行為。

大陸官方一再強調，優化防控措施是為了防控更加科學精準，絕不能造成放鬆疫情防控，甚至放開、躺平的誤讀。要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，貫徹「動態清零」總方針。

優化疫情防控廿條發布後，大陸各地政府紛表態支持，廣州立即對「次密接」人員解除隔離，並縮短其他人員隔離時間，北京則稱要及時糾正「一刀切」，完善進返北京管理政策。因健康寶「彈窗」而遲遲無法返回北京的民眾，昨天下午也陸續傳出有人已經被解除彈窗。

禁隨意靜默 民眾關切執行面

相對於各地方政府表態，大陸民眾最關切的是執行面，有來自河北、河南、甘肅、青海、新疆等地民眾在「嚴禁隨意靜默管理」的新聞下方留言稱，可以舉報嗎？當地已被封了十多天（或廿天至三個月不等）。

對於大陸鬆綁入境隔離，廈門台協會長吳家瑩受訪表示，在大陸工作的台商都樂觀其成，回台參加九合一選舉投票的意願也一定會有所增加。他說，疫情近三年來，制約兩岸的各項往來，相信大陸未來還將逐步開放，對兩岸交流帶來積極正面的意義。

新冠肺炎

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