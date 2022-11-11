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廣州海珠區二度延長封控 連接區外通道封閉

中央社／ 台北11日電

廣州疫情未有降溫跡象，重災區海珠區第二度延長封控，直至13日夜間12時全區市民原則上居家，社區實施封閉式管理，連接海珠區的高速公路等出入口封閉。

「廣州海珠發布」官方微博10日指出，因應目前COVID-19疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，為快速有效阻斷疫情傳播，科學精準防控，經專家研判，決定11日0時至13日夜間12時強化全域疫情防控措施，包括：

一、強化社區管控。所有市民原則上居家，每天每戶可安排1人，分時有序、分區限流在就近購買基本生活必需品，或到小區、指定區域無接觸式領取網購生活必需品。

社區小區、城中村、產業園區嚴格實行封閉式管理，入口要查驗24小時內核酸陰性證明。對於需要就醫等人，由街道社區防控辦公室出具證明並審核登記，實施閉環管理。

二、強化交通管控。地鐵、公車、出租車、網約車暫停服務。內環路、華南快速、南環高速、南沙港快速路保留作為跨區通道，上述通道在海珠區內的出入口封閉。全區其他路段實施臨時交通管控，除醫療等車輛外，其他車輛不流動。

三、強化限制人員流動。除參與疫情防控及醫療服務等人外，其他市民實施居家辦公。

四、強化重點場所管理。各大學等實施封閉管理；中小學校、幼兒園、校外培訓機構暫停返校及線下教學。養老院、月子中心等重點場所封閉管理。

五、強化經營性場所管理。除了藥店、醫療機構、超市等正常運作，其餘經營性場所一律暫停營業。進入以上場所須持有24小時內核酸陰性證明。

通告強調，會對不履行主體責任、拒不執行防疫要求造成疫情傳播的單位和個人，依法追究法律責任。

海珠區最先在5至7日實施強化社會面管控，其後因應疫情升溫而延長至11日夜間12時，這次是第二次延長封控。

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