快訊

一根菸燒掉39億！家樂福楊梅倉儲大火 23歲拆櫃臨時工起訴

「魔獸」霍華德來台引旋風，球隊「大撒幣」簽球星長期效果有限

幫弟弟搶「魔獸」門票！她狂按訂購卻被1問題難倒：姊姊無能

時隔逾半年 中國新增病例再度破萬

中央社／ 台北11日電

中共中央昨天又重申堅持動態清零，但官方今天即通報新增COVID-19病例數（含確診與無症狀感染者）逾半年以來再度破萬，以致民怨日益沸騰，反封控民眾甚至揚言開瓦斯炸樓。

中國衛健委上午通報，10日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例1209例，境外輸入59例，本土病例1150例中，廣東546例，河南124例，重慶114例，內蒙古98例，北京64例等。

新增無症狀感染者9520例，境外輸入135例，本土9385例中，河南2881例，廣東2461例，內蒙古1113例，重慶669例，新疆638例，黑龍江251例，甘肅221例，山西183例，青海158例，雲南106例，山東104例等。

截至10日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，中國現有確診病例9915例（其中重症病例25例），累計報告確診病例26萬8753例，累計死亡病例5226例；尚在醫學觀察的無症狀感染者6萬282例（境外輸入1141例）。

中共中央昨天召開政治局常委會議，仍強調「堅定不移貫徹動態清零總方針」，並集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，採取更堅決果斷措施攻堅。

但衛健委今天通報的新增病例又創逾半年新高且破萬，衛健委上回通報新增病例破萬是在4月29日也就是上海封城期間，當時新增確診1424例，新增無症狀感染者9369例，共計1萬793例。

北京當局硬拚清零不改非但止不住持續加劇的疫情，更使得民怨日益沸騰。推特（Twitter）帳號「李老師不是你老師」的網友上傳一段錄音檔，當中蒐錄諸多不耐因貫徹清零而被封控的民眾，紛紛揚言開瓦斯炸樓同歸於盡的哀號。

帳號Grace Song的網友則是在推特發布農婦哭求領導可憐他們的影音，拜託別再核酸檢測，否則辛苦栽植的青菜賣不了，簡直要人命。

這波來勢洶洶的疫情廣東省會廣州市堪稱重災區，最新通報的新增染疫數逾3000，並且繼海珠區之後，廣州荔灣區和番禺區已分別自9日起封城。

另據美國自由亞洲電台（RFA）報導，番禺區一家酒店經理證實，因防疫所需已被官方徵用到年底。

由於廣州市封城範圍擴大，民眾擔憂短期解封難的恐慌情緒逐漸蔓延，帳號「吾見吾聞」的推特用戶上傳，廣州市民爭搶囤積物資的影音，還有人因自家社區被封回家難只得睡橋底。

新冠肺炎

延伸閱讀

馬斯克給推特員工的第一封信：即日起禁止遠端工作

馬斯克傳出又對推特員工開刀 不再允許遠距工作

新疆男子方艙轉院後不治 女兒發長文質疑延誤救治　

推特「灰勾勾」超短命 啟用數小時馬斯克宣布取消：我把它砍了

相關新聞

大陸新增突破萬例 疫情蔓延全部31省區

大陸衛健委通報，10日新增1萬535例陽性確診者（1,150例感染者+9,385例無症狀感染者），其中廣東以及河南兩省都...

政治局常委會會議 習近平強調貫徹「動態清零」

中共中央政治局常委會昨召開會議，研究部署進一步優化防控工作的廿條措施。中共總書記習近平主持會議並發表談話。會議強調，堅定...

疫情反覆 浙江寧波突然宣布暫停跨省旅遊活動

浙江寧波市10日晚間宣布，自11日0時起，暫時關閉全市的KTV、歌舞廳、酒吧、艾灸館、麻將館、棋牌室、桌遊室、健身房、游...

大陸官方：2025年大陸居民擁有完備電子健康碼

中國大陸疫情防控走向常態化，根據大陸三部門印發規劃，將建設統一互通的全民健康信息平台，讓每個大陸居民到2025年擁有建設...

陸長期免費核酸普篩難以為繼 持續傳出官方欠款、欠薪

為落實「動態清零」防疫政策，大陸各地不得不長時間實施免費核酸普篩，如今這項防疫作為已日益難以為繼，地方政府拖欠檢測機構費...

河南許昌傳無力付款 新冠核酸檢測機構一度喊卡

中國各地大中城市實施「常態化核酸檢測」已近半年，不僅民眾疲憊不堪，一些地方政府也無力承擔巨大開支，開始變免費為自費，現在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。