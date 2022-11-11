時隔逾半年 中國新增病例再度破萬

中共中央昨天又重申堅持動態清零，但官方今天即通報新增COVID-19病例數（含確診與無症狀感染者）逾半年以來再度破萬，以致民怨日益沸騰，反封控民眾甚至揚言開瓦斯炸樓。

中國衛健委上午通報，10日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例1209例，境外輸入59例，本土病例1150例中，廣東546例，河南124例，重慶114例，內蒙古98例，北京64例等。

新增無症狀感染者9520例，境外輸入135例，本土9385例中，河南2881例，廣東2461例，內蒙古1113例，重慶669例，新疆638例，黑龍江251例，甘肅221例，山西183例，青海158例，雲南106例，山東104例等。

截至10日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，中國現有確診病例9915例（其中重症病例25例），累計報告確診病例26萬8753例，累計死亡病例5226例；尚在醫學觀察的無症狀感染者6萬282例（境外輸入1141例）。

中共中央昨天召開政治局常委會議，仍強調「堅定不移貫徹動態清零總方針」，並集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，採取更堅決果斷措施攻堅。

但衛健委今天通報的新增病例又創逾半年新高且破萬，衛健委上回通報新增病例破萬是在4月29日也就是上海封城期間，當時新增確診1424例，新增無症狀感染者9369例，共計1萬793例。

北京當局硬拚清零不改非但止不住持續加劇的疫情，更使得民怨日益沸騰。推特（Twitter）帳號「李老師不是你老師」的網友上傳一段錄音檔，當中蒐錄諸多不耐因貫徹清零而被封控的民眾，紛紛揚言開瓦斯炸樓同歸於盡的哀號。

帳號Grace Song的網友則是在推特發布農婦哭求領導可憐他們的影音，拜託別再核酸檢測，否則辛苦栽植的青菜賣不了，簡直要人命。

這波來勢洶洶的疫情廣東省會廣州市堪稱重災區，最新通報的新增染疫數逾3000，並且繼海珠區之後，廣州荔灣區和番禺區已分別自9日起封城。

另據美國自由亞洲電台（RFA）報導，番禺區一家酒店經理證實，因防疫所需已被官方徵用到年底。

由於廣州市封城範圍擴大，民眾擔憂短期解封難的恐慌情緒逐漸蔓延，帳號「吾見吾聞」的推特用戶上傳，廣州市民爭搶囤積物資的影音，還有人因自家社區被封回家難只得睡橋底。