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北京「彈窗」返家無期 有人從廣州繞經韓國曲線成行

中央社／ 北京10日電

北京市在防疫上採取嚴厲「彈窗」措施，讓許多外地的北京民眾有家歸不得。有人乾脆「曲線回家」，從廣州先飛往韓國再回北京，理由是「至少回得了家」，被網友瘋傳並引發熱議。

帳號名為「生活話事人」的中國網友9日在新浪微博貼文，並以「離譜的新鮮事兒」的字眼形容此事說，他的一個客戶日前離開北京到廣州出差，因為遇上廣州疫情而回不了北京，「幾經周轉」仍然無法成行。

這名網友說，在這種情況下，他這名客戶選擇繞道，先搭機飛往韓國，再透過境外返國的方式飛回北京，接受隔離。

網友說，經詢問如此大費周章的原因，客戶回答，從境外返回北京「最起碼能回京，而且知道這個何時能解封」。如果留在中國國內的城市，不知道什麼時候才能取消「彈窗」回到北京。

這篇短文9日在中國網路上被瘋傳，許多網友對這種「曲線回家」的方式嘖嘖稱奇，並對北京動輒彈窗及中國各地嚴厲的防疫措施表示感嘆及不滿。其中有人表示，「原來兩點之間，最近的距離不是直線」；有人則說，如果著急，這不失為好辦法，只是太麻煩了。

但也有人直指，如今出國很麻煩，且萬一沒帶護照出門怎麼辦？護照要是過期了，「現在很難辦下來的」；還有人說，國外入境北京，若有住處則隔離7天就能回家接著隔離3天，沒有住處隔離10天也能進北京，比起每天打電話申訴，不知何時才能解除「彈窗」，雖然花錢，反而省事。

北京市近來疫情逐漸上升也受到注意。據官方公布，9日全天，北京全市新增95例COVID-19感染病例，已直逼100例大關，其中34例為確診病例，61例為無症狀感染者。而這95例中，88例為隔離觀察者，7例則從非隔離的「社會面」篩查中發現。

由於感染人數持續上升，北京市已有部分小區的樓棟甚至整個小區被封控，周邊地區的核酸檢測由目前的「三天一檢」改為「一天一檢」。部分景點如雍和宮及一些公園也宣布臨時關閉。

北京健康寶顯示的彈窗提示。星島網
北京健康寶顯示的彈窗提示。星島網

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