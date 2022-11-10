上海嚴防疫情 隔離管控撈出4名無症狀感染者

上海市COVID-19疫情單日新增4名本土無症狀感染者，均在隔離管控中發現。因應常態化疫情防控，黃浦區、閔行區、普陀區等多個行政區要求執行全員核酸檢測大篩查。

上海市政府官方帳號「上海發布」10日發布疫情概況。9日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例、新增本土無症狀感染者4名，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例3例、境外移入無症狀感染者16名。

官方說明，其中1名本土無症狀感染者為外省來滬人員，抵滬後被落實管控，期間核酸檢測結果異常。另2名本土無症狀感染者居住在靜安區，為先前報告陽性患者的密切接觸者。

官方指出，還有1名本土無症狀感染者居住在閔行區，其為接獲外省市協查通報後，在抵滬後落實隔離管控，期間核酸檢測結果異常，綜合其他檢查結果後，診斷為無症狀感染者。

因應COVID-19疫情清零方針，上海市落實常態化疫情防控，多個行政區宣布展開全區全員核酸檢測大篩查。

黃浦區要求全區居民和商家、菜市場和其他場所等人員於週間執行兩次核酸檢測，達到「不落一戶、不漏一人」。閔行區要求9日、10日南、北分區各展開一次全員篩查，13日展開一次全區全員篩查。

普陀區於昨天執行一次全員核酸檢測大篩查，另要求12日繼續第二次大篩查。