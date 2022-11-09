核酸壓垮地方財政 河南許昌檢測機構將停收樣本

中國全境實施核酸檢測對地方財政壓力激增。河南省許昌市一家檢測機構宣布，由於當地各區縣「未及時匯款」，11日凌晨0時起將暫停接收許昌各區縣所有的核酸檢測樣本。

綜合星島日報及中國媒體報導，許昌市財政局人員面對 媒體查證時已證實此事，指已注意到相關情況，市財政局社保科人員正在市府開會研究此事。

根據報導，一份由「許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室」發出、名為「關於新冠核酸樣本暫停接收的通知」的文件8日起在中國網路流傳，提到上述內容。

通知指出，博奧潤康自2021年1月至今，一直承擔許昌城區大規模核酸檢測任務，試劑耗材及人工費用投入費用較高。但目前各區縣均未及時匯款，導致機構「運轉壓力太大」。

這項通知提到，接獲總部通知，將於2022年11月11日凌晨0時起，暫停接收許昌市各區、縣所有COVID-19的核酸樣本。

針對此事，北京師範大學政府管理研究院長唐任伍表示，據他所知，包括經濟發達地區在內的許多地方政府，今年財政都出現赤字。無論是地方買單還是醫保支持，都讓大規模的核酸檢測難以為繼，「自費核酸是大勢所趨，尤其在三四線城市」。

近來中國多個地方政府相繼宣布取消免費核酸檢測政策，除特定人群和特殊情況外，其他民眾進行核酸檢測均需自費，一度引發防疫政策是否放寬的聯想。

但多數分析指出，這顯示核酸檢測對地方政府財政壓力極大，即使要求民眾自費做核酸檢測可能帶來風險，但地方政府也不得不以此減輕財政壓力。

據不完全統計，包括貴州省貴陽市、織金縣、湖南省岳陽市部分區域、廣東惠州市部分區、鎮等地，最近都開始調整核酸檢測收費政策，不再免費為民眾做核酸。