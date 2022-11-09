山西平遙古城疫情現蹤 當局要求遊客就地靜默

中國各地因COVID-19疫情而動輒封控已引爆民怨，著名旅遊景點平遙古城所在的山西省晉中市平遙縣近日也因疫情而對全縣域實行靜態管理，並要求遊客在所居住的酒店、民宿等就地靜默。

香港01報導，平遙縣7日晚舉行疫情防控記者會，通報截至當日共發現27例陽性感染者；而為保障人民群眾生命安全和身體健康、防止疫情傳播，決定自7日上午8時起對全縣域實行靜態管理，解除時間另行通告。期間全縣域保持靜默狀態，非必要不外出，原則上必須居家；全縣啟動全員核酸檢測，重點人員實行原有管控措施。

在交通管控方面，火車站、高鐵站、汽車站、高速路口限制人員流動。全縣除保供、保產、保穩、防疫、垃圾清運車輛（憑證通行），不符合規定的社會車輛不運行、不流動。

此外還要求，群眾非必要不離開平遙，確因特殊情況需離開，需經屬地鄉鎮街道同意並報縣疫情防控工作領導小組辦公室備案。訪平遙的遊客在所居住酒店、賓館、客棧、民宿就地靜默，按照規定接受核酸檢測和執行相關防疫政策。

中國政府堅持「動態清零」政策下，因此產生的封控、隔離等措施引發民怨，並因過度防疫而導致社會亂象頻傳，民眾怒指官方作法荒誕，而包括前官媒總編輯胡錫進、現任中國人民大學重陽金融研究院執行院長的王文近來也都發文批評或抱怨。

平遙古城是中國國家5A級旅遊景區，距今約2800年，是中國重點文物保護單位之一；1997年經聯合國教科文組織評定為世界文化遺產。