中國將發疫情失業救助金 民眾：杯水車薪

中國今天公布新增8176例本土病例，因長期無差別封控引發社會焦慮，當局宣布對連續3個月無收入的民眾發放一次性救助金，但網友一面倒批評杯水車薪，並嘲諷申辦電話會通嗎？

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，8日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共8335例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例單日新增8176例、境外移入159例。

其中新增本土確診1294例，包括廣東592例、河南159例、重慶157例、內蒙古135例、山西69例、四川40例等；另本土無症狀感染6882例，主要為廣東2611例、內蒙古938例、河南888例、新疆664例、黑龍江403例、重慶333例等。

目前中國本土新增病例以經濟大省廣東省最多，8日廣州市包括確診及無症狀感染合計新增2637例，其中海珠區是「重災區」，當局8日表示將針對疫情形勢的發展變化，動態調整封控區域風險等級，分區分片「及時封控、及時解封」。

在邊解邊封下，海珠區7日起陸續解除了赤崗、新港、南華西等8個街道部分區域臨時管控措施，其中包括前期管控區域較大的江海街紅衛片區；但8日起另對新港街道、江南中街道、鳳陽街道等部分區域實行臨時管控措施。

中國以動態清零防控疫情大規模爆發，地方政府在層層加碼下形成過度防疫，長期無差別封控，許多人無法出門、失去工作、不能到學校，疫情並重挫中國經濟，找工作困難，引發社會焦慮。

中國民政部等4部門8日發布通知，對受疫情影響無法返崗復工、連續3個月無收入來源以及生活困難且失業保險政策無法覆蓋的農民工等未參保失業人員、未納入低保範圍的，由務工地或經常居住地發放一次性臨時救助金，但文中並未透露更多關於救助金金額等細節。

此外，對其他受疫情影響暫未就業、基本生活面臨困難的大學生，以及其他因疫情導致基本生活陷入臨時困境的家庭或者個人，及時納入臨時救助範圍。

不過，民眾對此普遍不買單，許多人在網上留言，「失業已9個月在哪裡辦?」、「杯水車薪」，「政策也無差別待遇嗎? 富二代也可領嗎?」、「要國家的錢難上青天」，「屆時申辦電話會通嗎？」。（編輯：唐佩君/周慧盈）