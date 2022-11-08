感染激增民怨四起 美媒報中國考慮逐步退出動態清零

根據中國衛健委數據，11月7日，全國新的本土病感染者攀升至7475人，高於前一天的5496人，是今年5月1日以來的最高值。

按照全球標准，這一增幅並不算大，但對於中國來說非常棘手，因為中國採取以「清零」為目標的防疫策略，即面對疫情實施嚴格封控和大規模核酸檢測，需要動用大量社會資源，給國民經濟帶來負擔，也對社會民生造成影響。

大江南北疫情四起

在廣州，病例的增長尤為明顯，11月7日報告了2377例本土病例。珠三角在中國出口領域佔據著重要地位，廣東省素有世界工廠之稱。迄今為止，廣州的一些地區實施了不同程度的封控，但沒有像上半年上海一樣采取全面封城。上海今年4月、5月的大規模封控曾引發民眾強烈不滿和全球供應鏈動蕩。

「過去幾天，我們一直在家裡工作」，在廣州經營一家公司的Aaron Xu對路透社說。「到目前為止，只有幾個小區被封控。大多數情況下，我們看到的是公共交通暫停，小區保安禁止快遞員、外賣員進入。另外，我們每天都要做核酸測試。」

在河南首府鄭州， 11月7日報告了733個新的本地病例，比一天前增加了一倍多。這裡是蘋果供應商富士康的主要生產地。

西南大都市重慶報告了281例新的本地病例，比一天前增加了一倍多。重慶目前沒有全面靜默，對至少四個區進行了新的管制，關閉了一些卡拉OK、舞廳等娛樂場所。一位地方官員稱目前情況「複雜而嚴峻」。

在北京，當局檢測到64例新的本地感染，相對於前面幾個城市來說只是小幅上升。一些社區進入居家模式，同時許多居民也在進行新一輪核酸檢測。

據路透社報道，券商野村證券周一在一份說明中寫道：「過去一周，全國各地的封控情況繼續迅速惡化，我們內部的中國新冠封控指數從上周一的佔中國總GDP9.5%上升到12.2%」。

「我們仍然認為，雖然中國政府在未來幾周可能對一些新冠措施進行微調，但這些微調措施可能會被地方官員的收緊所抵消」，野村證券說。

次生災害不斷

嚴苛的防疫之下，中國連續發生防疫相關的社會事件，其中一些造成嚴重次生災害。上周中國蘭州一名3歲男童在封控期間延誤送醫死亡，觸發民憤。其父在接受外媒采訪時說：「我兒子之死與清零封控有關」。

此前的保定奶爸持刀為孩子買奶粉事件，以及此後的呼和浩特女子在封控期間墜亡事件也都引發輿論關注和民眾的憤怒情緒。再早一點，鄭州富士康工人被封鎖後徒步返鄉的圖片與視頻也在網上熱傳、引發討論和批評。

最新一起社會事件是山東臨沂發生的防疫人員與居民沖突事件。當地警方表示，目前已有7名涉案人員被捕。在微博上廣泛流傳的視頻中，可以看到防疫人員毆打、拖拽居民。

在防疫人員毆打居民的相關微博視頻下方，有網友寫道：「當代紅衛兵，有的人戴著梵克雅寶妝容精致開新聞發布會，有的人聲嘶力竭敲不開救命的樓道門，無人的街道救護車救人需要半個小時，小女孩半夜跪在小區哭著問我媽媽是不是沒有了」。

另一位網友這樣評論：「文革過去七十年了吧…新的紅衛兵又出現了。錯的不是始終不是紅衛兵是給他們權力的政策啊」。

周小平、黃安等也開始吐槽防疫

一段時間以來，針對中國現行防疫措施的的不滿聲音愈加響亮。甚至一些被看作是正能量大V、五毛的公眾人物也發出了一些質疑聲音。

一直高舉正能量大旗的周小平在11月5號微博發帖質疑：「實事求是很難嗎？下面話是我說的，現在可以來封我了，抓也行，要殺要剮隨便吧。反正我得說實話。現在最直觀的情況就是，你去了一趟疫疾最重的美國，只需隔離7天就能回家。你去一趟疫疾相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家。這是在防疫還是在劃水？這樣做，到底有什麼意義？就算我們要一直抗疫到底，那也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野、醫療崩潰、後遺症爆棚，因為那都不是事實。」防疫成本不僅是『經濟成本』，還有民生成本，生命成本對不對？既然人民至上，就得實事求是！」

周小平的這條微博目前已經被刪除。

此外，台灣親共藝人黃安近日也多次抱怨大陸的防疫措施。他在11月初發微博，「必須干死發明彈窗的混蛋！這叫什麼事兒，沒完沒了亂搞，王八蛋！」

11月5日，黃安再發微博說：「誰有病，誰去看醫生；誰有病，誰去治療，其他人該干啥干啥，怎麼這樣簡單的道理還聽不懂？到底在固執什麼？因為我去過有一個病人的城市，回來之後要隔離7天，有病；這個小區有一個得病，所有人一起吃藥，不許走，啥時候才能走，閉嘴等通知，有病；這個地區有人生病，直接封了，不讓上街，不讓出門，甚至孩子有病不讓看醫生、家人去世不讓上墳，這他媽的才是有大病。行啦，夠啦，沒完沒了了這是。」

不過，黃安的這幾條微博目前也已經被刪除。他表示11月5日的微博是「被和諧了」。

社會對於嚴苛防疫的不滿以及民眾要求放松管制的呼聲早已不是新聞。中國當局對此顯然也心知肚明。華寶信托駐上海的經濟學家聶文對路透社說：「我們看到的是放松管制的呼聲高漲和新冠病例迅速蔓延之間的博弈。」

中國考慮逐步退出動態清零

據《華爾街日報》11月8日報道，知情人士透露，「在實行了近三年的嚴格防疫限制措施之後，中國領導人正考慮採取措施逐步重新開放，但進展緩慢，也沒有設定時間表」。

報導稱，中國官員越來越關切實行動態清零防疫政策的代價，「正在評估重新開放對公眾健康和中共所獲支持的潛在影響」。知情人士說，中國官員目前仍在謹慎行事，「這意味著要使社會回歸到新冠疫情暴發前的正常水平還有很長的路要走，全面恢復至疫情前水平可能會需要等到接近明年年底的某個時候」。

《華爾街日報》援引知情人士稱，在放松對境外旅客的入境管制方面可能率先取得進展，可能在明年年初從目前的7+3改為總共七天。另外，鑑於核酸檢測成本較高等原因，中國政府正計劃減少核酸檢測點。此外，中國也在考慮將新冠作為乙類傳染病管理。迄今，中國一直對新冠採取甲類傳染病進行預防和管控。

知情人士也稱，最近幾個月，中國官員與世衛組織（WHO）保持密切聯系，關注WHO為新冠疫情確定的警報級別。「如果WHO調整評估結果，將為中國改變政策提供更多回旋餘地，屆時中國政府可能開始推動更大力度放松防疫措施，並調整國內輿論對於新冠疫情的說法，實際相當於宣布在抗擊新冠病毒上取得勝利」。

文章還引述知情人士稱，「中國政府正計劃今年晚些時候開展一場為健康狀況脆弱的群體接種疫苗的活動，目標是讓95%的60歲或以上人群接種兩劑疫苗。11月初的最新政府數據顯示，中國86%的老年人口已接種兩劑疫苗，整體人群的兩劑疫苗接種率為90%」。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】