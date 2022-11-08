中國清零防疫 門把採樣陽性台灣人被隔離28天

中國執行COVID-19清零政策，入境必須集中隔離7+3天，一旦環境採樣陽性，也得送醫觀察。一名台灣人隔離期間受檢皆為陰性，卻因隔離飯店門把採樣陽性被送醫，前後隔離達28天。

這名台灣人接受中央社記者採訪表示，約在10月上旬入境廈門，跟著當地防疫政策入住隔離飯店，期間受檢核酸檢測皆為陰性，卻在隔離第7天環境採樣時，房內門把呈現陽性，「那時我就知道，事情可能不好了」。

在防疫人員要求下，這名台灣人續住原隔離飯店3天，期間1天1檢，皆為陰性；環境檢測房內門把卻仍是陽性，於是又被要求再隔離3天，期間改用雙採檢，也就是鼻腔、咽喉都採樣，檢測結果為陰性；唯獨環境採樣仍未過。

他說，受檢對象主體是人，不該是物件，更何況枕頭、錢包等其他環境採樣都是陰性，根本無法解釋為什麼房內門把是陽性，甚至沒有辦法追究是否為房務清潔消毒不徹底，防疫人員也僅能回應，「不知道，沒遇過這種情況」。

這段期間，他透過各式管道積極申訴、數次爭論，卻都未能獲得回應或解決，內心充滿恐懼和不安。在隔離第14天凌晨3時接到了電話，電話那頭說，「東西收一收，半小時後，醫院派車去接你」。

他說，沒有任何病徵，仍被要求留院7天，期間進行抽血、電腦斷層掃描、核酸檢測等，沒有服藥等治療行為，大多時間就是躺著等待這段漫長時間過去，花了人民幣約2700元（約新台幣1萬1882元）。

從入住集中隔離飯店到入住醫院，再到現在轉入另一間隔離飯店，前後被隔離管理28天，花費達約8500元，折合新台幣約3萬7400元。預計再兩天就可以踏出隔離飯店，不過他現正為健康碼為「黃碼」煩惱中，一旦未能轉綠碼，等於行動自由仍受限制。

這名台灣人長期往來兩岸，他說，中國這3年來持續執行清零政策，由於現在流行的病毒變異株傳染力更強，明顯感受封控頻率更高、手段更嚴。

他認為，入境中國就是配合當地防疫政策，實在沒有爭論空間，若非絕對性必要、沒有非來不可的理由，建議考慮先暫緩前往中國，「隔離封控成本真的太高」。