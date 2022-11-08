「一刀切」和「層層加碼」下的中國防疫

2022年中國新冠疫情幾個引起廣泛關注的重災區除了上海，基本上讓卿女士（化名）踩了個遍。先是今年8月份海南的封島，然後費盡周折從海南回到貴陽老家，又經歷了貴陽的大面積封城以及生活必需品短缺。如今終於等到中共二十大結束，卿女士告訴德國之聲，原本希望可以返回常住地北京，卻加入了被「彈窗」，有家不可歸的民眾之列。

「彈窗」是中國執行嚴苛新冠防疫政策時的管制手段。通過大數據平台，有針對性的讓民眾的手機健康碼APP出現不可消除的警告信息。在出入公共場合需要掃描健康碼的中國，出現彈窗就意味著寸步難行。

卿女士經歷了中國恪守嚴格新冠防疫政策過程中的各種「亂象」，包括頻繁但效用無幾、反而引起民眾聚集的核酸檢測，以及封控期間政府保障措施無力，令人近乎彈盡糧絕的食品供給，還有封鎖和解封措施標准及流程的不明確。

如今，北京防疫部門無差別「一刀切」地給大批返京民眾彈窗，讓今年70歲的卿女士迷茫於各種「12345政務服務便民熱線」和手機APP的健康碼和行程碼之中。

由支持變抵觸

這一系列的經歷，也讓這位在新冠疫情伊始堅決支持擁護「清零」政策的退休軍人，對中國官方的防疫政策和措施產生了莫大的抵觸情緒和疑問。漸漸地，她開始在微信群傳閱有關「如今的新冠就是場感冒」，這個病毒「究竟還值不值得我們如此大力度防疫」的影片。

卿女士的經歷，也反映了許多中國民眾的心路歷程。在微信裡，她如今幾乎每天都可以收到身邊朋友親戚因被彈窗，無法返回北京的消息。這些親朋好友中，大部分人都嚴格按照中國官方的規定完成了多次核酸陰性檢測，但如今仍難逃被彈窗的命運。只有極少一部分人在申請返回北京之前，被視為「密接人群」。

在中國的社交媒體網絡上，偶爾能讀到寫著「我只能繼續往前開…」這樣反應當下進京者面臨官方任意執法，一刀切地將返京人員堵截在北京之外的文章。也有包括「紅二代」：中國市長協會副會長陶斯亮被中國當局審查屏蔽的文章。

根據社交媒體還原的內容，陶斯亮近日在微信公眾號發文稱與丈夫搭高鐵去浙江湖州參加活動，盡管湖州沒有疫情風險區，卻仍遭北京健康寶彈窗禁止返京。陶斯亮在文中發問：「我查了進（返）北京的最新政策，發現來自高風險，中風險，低風險地區的政策竟然一個樣，反正阻擋你七天沒商量。如今，對我們這種在無疫情地區的人也一樣對待，更是匪夷所思。這符合國家精准防疫的策略嗎？」

同樣和陶斯亮一樣無法返回北京的，包括幾十名赴上海報道完進博會、打算返京的官方媒體記者。根據流傳於中文社交媒體上的微信截屏，包括《人民日報》、《中國日報》、《經濟日報》和《中國婦女報》在內的中國官媒記者的健康寶APP均被彈窗，相關人員正在尋求中宣部出面幫助解決。

德國之聲尚無法獨立核實截屏內容真實性，上述情況目前也還無法得到官方的證實

悲劇繼續上演

中國官方稱要防止防疫措施「層層加碼、一刀切」，這樣呼籲幾乎和新冠疫情本身一樣時間久遠。11月5日，中國最高防疫機構「國家衛生健康委員會」（簡稱：衛建委）再次就此發出警告：防控簡單化、一刀切、層層加碼，嚴重違背了科學精准防控、高效統籌疫情防控和經濟發展的要求，是嚴重的形式主義、官僚主義。

就在中國官方不斷強調反對層層加碼的同時，與疫情管控有關的悲劇連續在中國各地上演。最新引起眾怒的包括11月4日內蒙古自治區呼和浩特市新城區北垣東街興光A9小區，一位女士跳樓的消息。根據網傳視頻，該女士的女兒在業主群裡哭求，讓物業將已焊上的鐵皮門打開。

當地媒體頂端新聞援引目擊者報道稱：女孩後來見到了躺在地上的母親，但距離其母跳樓已有幾十分鐘，她跪在地上痛苦吶喊，形神悲痛。公眾輿論對此事批評質疑的焦點包括，鐵皮門的焊接是否符合防疫規定？如果沒有焊死鐵皮門，當事人或許還有機會對跳樓者進行搶救。此外，120急救人員到場用時過長，是否也是因為進入急救現場時受到了阻礙？

根據當地警情通報，死者王某芝患有焦慮障礙，警方已初步排查他殺可能，目前正展開進一步調查。針對此事，頂端新聞記者詢問一位案件經辦民警，「為何物業幾十分鐘內才將鐵皮門打開？」他的回覆是：「無可奉告」。而就在一天前，鄂爾多斯市委政法委員會還曾發布通告稱，針對近期國內個別地區在防疫中暴露出的問題，鄂爾多斯市政法系統將汲取教訓，始終堅持人民至上、生命至上。

廣州！廣州！

同樣面臨疫情和大面積封控的還有如今的廣州，根據當地衛建委最新公布的消息， 2022年11月6日全市新增本土確診病例122例，新增本土無症狀感染者1813例，創歷史新高。新增本土確診病例是前一日66例的幾乎一倍；新增本土無症狀感染者病例對比前一日也增幅超過44%。廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹日前表示，「當前，廣州市正面臨抗疫三年以來最復雜、最嚴峻的疫情」。

同時據包括《自由時報》在內的媒體報道，官方在宣布廣州海珠區從11月5日到7日封控3天之時，許多民眾趕在4號深夜開車逃離，造成大規模交通堵塞。廣州地鐵也宣布少數部分站點停運。在此之前，該報報道稱在廣州海珠區、白雲區、天河區等多處檢測點，連日都出現萬人擠在一起做核酸的畫面。另有民眾向《自由時報》指出，當地政府在完全沒有通知的情況下，不少社區就突然被封，甚至還有人半夜被強制帶去隔離。

所有這些，對於卿女士來說都非常熟悉。在海南經歷了「大逃亡」、在貴陽經歷「大封城」，目睹了大規模強制隔離的她，如今唯一的希望就是能盡快返回居住地北京。在朋友女兒的幫助下，卿女士走完了所有官方規定的流程，打完了所有應該打的電話，上傳了所有應該上傳的檢測結果。目前已經前往低風險區濟南「養碼」，等待北京健康寶彈窗的消失。

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