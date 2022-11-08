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「一刀切」和「層層加碼」下的中國防疫

德國之聲／ 德國之聲
戴著口罩的人們在北京秋色銀杏樹附近的一個冠狀病毒檢測點排隊接受常規的COVID-19檢測。美聯社
戴著口罩的人們在北京秋色銀杏樹附近的一個冠狀病毒檢測點排隊接受常規的COVID-19檢測。美聯社

2022年中國新冠疫情幾個引起廣泛關注的重災區除了上海，基本上讓卿女士（化名）踩了個遍。先是今年8月份海南的封島，然後費盡周折從海南回到貴陽老家，又經歷了貴陽的大面積封城以及生活必需品短缺。如今終於等到中共二十大結束，卿女士告訴德國之聲，原本希望可以返回常住地北京，卻加入了被「彈窗」，有家不可歸的民眾之列。

「彈窗」是中國執行嚴苛新冠防疫政策時的管制手段。通過大數據平台，有針對性的讓民眾的手機健康碼APP出現不可消除的警告信息。在出入公共場合需要掃描健康碼的中國，出現彈窗就意味著寸步難行。

卿女士經歷了中國恪守嚴格新冠防疫政策過程中的各種「亂象」，包括頻繁但效用無幾、反而引起民眾聚集的核酸檢測，以及封控期間政府保障措施無力，令人近乎彈盡糧絕的食品供給，還有封鎖和解封措施標准及流程的不明確。

如今，北京防疫部門無差別「一刀切」地給大批返京民眾彈窗，讓今年70歲的卿女士迷茫於各種「12345政務服務便民熱線」和手機APP的健康碼和行程碼之中。

由支持變抵觸

這一系列的經歷，也讓這位在新冠疫情伊始堅決支持擁護「清零」政策的退休軍人，對中國官方的防疫政策和措施產生了莫大的抵觸情緒和疑問。漸漸地，她開始在微信群傳閱有關「如今的新冠就是場感冒」，這個病毒「究竟還值不值得我們如此大力度防疫」的影片。

卿女士的經歷，也反映了許多中國民眾的心路歷程。在微信裡，她如今幾乎每天都可以收到身邊朋友親戚因被彈窗，無法返回北京的消息。這些親朋好友中，大部分人都嚴格按照中國官方的規定完成了多次核酸陰性檢測，但如今仍難逃被彈窗的命運。只有極少一部分人在申請返回北京之前，被視為「密接人群」。

在中國的社交媒體網絡上，偶爾能讀到寫著「我只能繼續往前開…」這樣反應當下進京者面臨官方任意執法，一刀切地將返京人員堵截在北京之外的文章。也有包括「紅二代」：中國市長協會副會長陶斯亮被中國當局審查屏蔽的文章。

根據社交媒體還原的內容，陶斯亮近日在微信公眾號發文稱與丈夫搭高鐵去浙江湖州參加活動，盡管湖州沒有疫情風險區，卻仍遭北京健康寶彈窗禁止返京。陶斯亮在文中發問：「我查了進（返）北京的最新政策，發現來自高風險，中風險，低風險地區的政策竟然一個樣，反正阻擋你七天沒商量。如今，對我們這種在無疫情地區的人也一樣對待，更是匪夷所思。這符合國家精准防疫的策略嗎？」

同樣和陶斯亮一樣無法返回北京的，包括幾十名赴上海報道完進博會、打算返京的官方媒體記者。根據流傳於中文社交媒體上的微信截屏，包括《人民日報》、《中國日報》、《經濟日報》和《中國婦女報》在內的中國官媒記者的健康寶APP均被彈窗，相關人員正在尋求中宣部出面幫助解決。

德國之聲尚無法獨立核實截屏內容真實性，上述情況目前也還無法得到官方的證實

悲劇繼續上演

中國官方稱要防止防疫措施「層層加碼、一刀切」，這樣呼籲幾乎和新冠疫情本身一樣時間久遠。11月5日，中國最高防疫機構「國家衛生健康委員會」（簡稱：衛建委）再次就此發出警告：防控簡單化、一刀切、層層加碼，嚴重違背了科學精准防控、高效統籌疫情防控和經濟發展的要求，是嚴重的形式主義、官僚主義。

就在中國官方不斷強調反對層層加碼的同時，與疫情管控有關的悲劇連續在中國各地上演。最新引起眾怒的包括11月4日內蒙古自治區呼和浩特市新城區北垣東街興光A9小區，一位女士跳樓的消息。根據網傳視頻，該女士的女兒在業主群裡哭求，讓物業將已焊上的鐵皮門打開。

當地媒體頂端新聞援引目擊者報道稱：女孩後來見到了躺在地上的母親，但距離其母跳樓已有幾十分鐘，她跪在地上痛苦吶喊，形神悲痛。公眾輿論對此事批評質疑的焦點包括，鐵皮門的焊接是否符合防疫規定？如果沒有焊死鐵皮門，當事人或許還有機會對跳樓者進行搶救。此外，120急救人員到場用時過長，是否也是因為進入急救現場時受到了阻礙？

根據當地警情通報，死者王某芝患有焦慮障礙，警方已初步排查他殺可能，目前正展開進一步調查。針對此事，頂端新聞記者詢問一位案件經辦民警，「為何物業幾十分鐘內才將鐵皮門打開？」他的回覆是：「無可奉告」。而就在一天前，鄂爾多斯市委政法委員會還曾發布通告稱，針對近期國內個別地區在防疫中暴露出的問題，鄂爾多斯市政法系統將汲取教訓，始終堅持人民至上、生命至上。

廣州！廣州！

同樣面臨疫情和大面積封控的還有如今的廣州，根據當地衛建委最新公布的消息， 2022年11月6日全市新增本土確診病例122例，新增本土無症狀感染者1813例，創歷史新高。新增本土確診病例是前一日66例的幾乎一倍；新增本土無症狀感染者病例對比前一日也增幅超過44%。廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹日前表示，「當前，廣州市正面臨抗疫三年以來最復雜、最嚴峻的疫情」。

同時據包括《自由時報》在內的媒體報道，官方在宣布廣州海珠區從11月5日到7日封控3天之時，許多民眾趕在4號深夜開車逃離，造成大規模交通堵塞。廣州地鐵也宣布少數部分站點停運。在此之前，該報報道稱在廣州海珠區、白雲區、天河區等多處檢測點，連日都出現萬人擠在一起做核酸的畫面。另有民眾向《自由時報》指出，當地政府在完全沒有通知的情況下，不少社區就突然被封，甚至還有人半夜被強制帶去隔離。

所有這些，對於卿女士來說都非常熟悉。在海南經歷了「大逃亡」、在貴陽經歷「大封城」，目睹了大規模強制隔離的她，如今唯一的希望就是能盡快返回居住地北京。在朋友女兒的幫助下，卿女士走完了所有官方規定的流程，打完了所有應該打的電話，上傳了所有應該上傳的檢測結果。目前已經前往低風險區濟南「養碼」，等待北京健康寶彈窗的消失。

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新冠肺炎

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