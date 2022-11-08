中國核酸檢測降價 網不領情：百姓苦商家發財

中國應對疫情採取動態清零造就核酸盛世，雖然檢測費用一路下降，有地方的混管降至人民幣2.6元（約新台幣11元），但民眾生活在天天被捅喉嚨陰影下，怒指再怎麼降都是大買賣，發財的都是商家。

第一財經報導，今天起貴州省的疾控檢測機構、公立醫療機構開始執行新的核酸檢測價格，單人單管最高人民幣14元/人次，多人混檢最高收費標準調整為2.6元/人次。

這是今年5月國家醫保局發布要求調降核酸檢測價格通知以來，首見由省級醫保局統一調降核酸檢測的混檢價格跌破3元大關，比江西省及陝西省收費都低（單檢15元、混檢3元）。

中國今年疫情大爆發後採取嚴苛防控措施，以核酸檢測常態化避免大規模病毒擴散，民眾戳喉嚨測核酸成為與吃飯睡覺同等重要。據中新經緯報導，核酸檢測市場規模已超過100億元。光是北京上海廣州深圳等核酸服務機構總計超過160家。

報導指出，2020年初，單人核酸檢測最初定價是200元。隨著國家醫保局多次發布全國調價通知，價格從180元、80元、60元一路下降，同時多人混檢的政府指導價也持續下調。

據安信證券研報估算，核酸檢測試劑盒的每份平均生產成本約在3元上下，在費用一路下調下，企業的毛利已被壓縮至很小的空間。

中國政府執行動態清零，地方過去買單檢測費用，但貴州省貴陽市11月1日起除醫療人員、物流人員、商場人員等仍可免費受檢外，其餘核酸檢測取消全面免費制， 另四川、甘肅、湖南省也有縣市發布相近通告。

有網民表示，核檢改自費，地方財政恐是撐不下去了，但民眾出門要跨省流動都得做檢測，只要不免費檢測。受苦的還是老百姓，「再怎麼降都是大買賣」、「發財的都是商家」。

雖然中國核酸產業看似欣欣向榮，但財報顯示，中國多家核酸檢測上市公司今年前3季盈利雖然大增，但應收帳款也隨之暴增，甚至超過同期淨利3倍，顯示公家欠債越來越多。

醫藥領域自媒體「深藍觀」報導，在這看似遍地黃金之下，中國核酸檢測公司紛紛陷入了回款「拖欠門」之中。

北京一家國資背景的核酸檢測公司部門負責人說，「有的回款週期可以長達半年到9個月，一個季度一回的，算是非常快。像這種企業端的回款，拖個大半年、一年，很正常。」

中國國家衛健委臨床檢驗中心副主任李金明4月指出，疫情發生以來，中國大陸已經完成了大約115億人次的核酸檢測。但如今這個數據恐已突破200億人次。