快訊

遭爆密婚7年鬧婚變 「金曲歌后」曹雅雯說話了

直播／千年一遇 月全食、紅月掩天王2天文奇景今晚登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國核酸檢測降價 網不領情：百姓苦商家發財

中央社／ 台北8日電
圖為早前廣州海珠區鷺江社區足球場核酸採樣點核酸檢測情況。（中新社）
圖為早前廣州海珠區鷺江社區足球場核酸採樣點核酸檢測情況。（中新社）

中國應對疫情採取動態清零造就核酸盛世，雖然檢測費用一路下降，有地方的混管降至人民幣2.6元（約新台幣11元），但民眾生活在天天被捅喉嚨陰影下，怒指再怎麼降都是大買賣，發財的都是商家。

第一財經報導，今天起貴州省的疾控檢測機構、公立醫療機構開始執行新的核酸檢測價格，單人單管最高人民幣14元/人次，多人混檢最高收費標準調整為2.6元/人次。

這是今年5月國家醫保局發布要求調降核酸檢測價格通知以來，首見由省級醫保局統一調降核酸檢測的混檢價格跌破3元大關，比江西省及陝西省收費都低（單檢15元、混檢3元）。

中國今年疫情大爆發後採取嚴苛防控措施，以核酸檢測常態化避免大規模病毒擴散，民眾戳喉嚨測核酸成為與吃飯睡覺同等重要。據中新經緯報導，核酸檢測市場規模已超過100億元。光是北京上海廣州深圳等核酸服務機構總計超過160家。

報導指出，2020年初，單人核酸檢測最初定價是200元。隨著國家醫保局多次發布全國調價通知，價格從180元、80元、60元一路下降，同時多人混檢的政府指導價也持續下調。

據安信證券研報估算，核酸檢測試劑盒的每份平均生產成本約在3元上下，在費用一路下調下，企業的毛利已被壓縮至很小的空間。

中國政府執行動態清零，地方過去買單檢測費用，但貴州省貴陽市11月1日起除醫療人員、物流人員、商場人員等仍可免費受檢外，其餘核酸檢測取消全面免費制， 另四川、甘肅、湖南省也有縣市發布相近通告。

有網民表示，核檢改自費，地方財政恐是撐不下去了，但民眾出門要跨省流動都得做檢測，只要不免費檢測。受苦的還是老百姓，「再怎麼降都是大買賣」、「發財的都是商家」。

雖然中國核酸產業看似欣欣向榮，但財報顯示，中國多家核酸檢測上市公司今年前3季盈利雖然大增，但應收帳款也隨之暴增，甚至超過同期淨利3倍，顯示公家欠債越來越多。

醫藥領域自媒體「深藍觀」報導，在這看似遍地黃金之下，中國核酸檢測公司紛紛陷入了回款「拖欠門」之中。

北京一家國資背景的核酸檢測公司部門負責人說，「有的回款週期可以長達半年到9個月，一個季度一回的，算是非常快。像這種企業端的回款，拖個大半年、一年，很正常。」

中國國家衛健委臨床檢驗中心副主任李金明4月指出，疫情發生以來，中國大陸已經完成了大約115億人次的核酸檢測。但如今這個數據恐已突破200億人次。

新冠肺炎

延伸閱讀

姚明發福？上海做核酸被拍 對路人瞪眼怒吼：你能不拍了嗎

大陸部分地區宣布不查核酸證明 專家：難全面實施

北京馬拉松疫後首次舉行 跑者被要求做核酸且隔離

中核酸企業暴利 地方債台高築 每月至少耗費176億

相關新聞

中國核酸檢測降價 網不領情：百姓苦商家發財

中國應對疫情採取動態清零造就核酸盛世，雖然檢測費用一路下降，有地方的混管降至人民幣2.6元（約新台幣11元），但民眾生活...

山東7防疫人員毆打社區居民引眾怒 公安火速逮捕穩情緒

大陸嚴格防疫又出現防疫人員與居民衝突事件，山東臨沂蘭山區蘭山街道社區多名防疫工作人員，7日下午與社區居民發生衝突，防疫人...

「一刀切」和「層層加碼」下的中國防疫

2022年中國新冠疫情幾個引起廣泛關注的重災區除了上海，基本上讓卿女士（化名）踩了個遍。先是今年8月份海南的封島，然後費盡周折從海南回到貴陽老家，又經歷了貴陽的大面積封城以及生活必需品短缺。如今終於等到中共二十大結束，卿女士告訴德國之聲，原本希望可以返回常住地北京，卻加入了被「彈窗」，有家不可歸的民眾之列。

中國單日新增本土病例破7千 清零更難

中國疫情新增病例猛增，衛健委8日通報新增本土7475例（843例確診、6632例無症狀感染者）。廣東依然最多，達到264...

黃碼大解禁可「團進團出」遊港 最快下旬推出

香港政府放寬入境旅行團限制，持「黃碼」旅客可以「團進團出」形式，進入指定旅遊景點，亦可進入指定餐飲處所的分隔區域用膳，預...

WSJ：大陸考慮逐步退出動態清零 進度將緩慢且無時間表

華爾街日報引述知情人士報導，中國大陸領導人實行近三年的嚴格防疫限制措施後，正考慮逐步重新開放，但進度會相當緩慢，也不設定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。