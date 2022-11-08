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陸疫情近半年新高 過度防疫民轟荒誕

中央社／ 台北8日電

中國大陸公布新增7475例本土病例，續創近半年新高，以廣州居首，大陸因過度防疫導致社會亂象頻傳，鄭州公開致歉，另呼和浩特提出七不准，如禁止對居民戶門一封了之，網友怒批作法荒誕。

大陸國家衛生健康委員會官網上午公布，7日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共7691例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例單日新增7475例、境外移入216例。

其中新增本土確診843例，包括廣東319例、內蒙古159例、重慶89例、河南86例、山西33例、新疆32例、北京31例等；另本土無症狀感染6632例，主要為廣東2330例、內蒙古1635例、河南661例、新疆623例、黑龍江280例等。

目前大陸本土新增病例以經濟大省廣東省最多，7日廣州市包括確診及無症狀感染合計2377例，其中海珠區是「重災區」。

陸媒「中國新聞網」報導，為進一步遏制疫情上升勢頭，海珠區社會面疫情防控措施實施時間延長至11日。目前，廣州啟用儲備隔離酒店，集中力量展開轉運專項攻堅，已安全轉運涉疫人員3萬4000人。另廣州方艙醫院也正式啟用。

大陸因過度防疫導致社會亂象頻傳，動輒數例病例便大規模封控，例如鄭州富士康大量員工10月底「逃難式」徒步返鄉引發高度關注。

大陸國務院聯防聯控機制11月5日舉行記者會，與會官員仍然口徑一致強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略及「動態清零」總方針不動搖；但也點名鄭州等地方政府有防疫過度現象。

對此鄭州市當局7日表示，針對出現封控管控不精細、轉運隔離不及時、資源儲備不充分、物資供應不均衡等一些問題，給大家的工作和生活帶來了嚴重影響，深感不安並深表歉意，表示會認真傾聽百姓呼聲、全力解決群眾「急難愁盼」，堅決糾正並查處層層加碼、一刀切等過度防疫行為。

4日晚間，內蒙古自治區呼和浩特市新城區一棟公寓住宅，因防疫焊死大門，以致有名婦人墜樓未能及時搶救不幸喪命，上傳的錄音檔紀實引發民眾公憤後，呼和浩特當局提出「七不准」社會管控新舉措。

包括不准隨意擴大中、高風險區劃定範圍；不准隨意將限制出行的範圍由中、高風險區擴大到低風險小區和無疫小區，以及不准對居民戶門一封了之、單元門一鎖了之，必須暢通緊急通道等等。

對於鄭州官方致歉及呼和浩特過度防疫作為，大陸公網友紛紛在社群媒體上留言，追問「何時解封」、「疫情真實數據」，並轟「荒誕劇一幕幕上演」，及「因一個人的無知挾持了整個大陸」。

新冠肺炎 疫情

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