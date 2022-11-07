胡錫進：北京都難清零其他城市更不可能

中共總書記習近平多次表示防疫需動態清零，並稱「堅持就是勝利」。不過，前環球時報總編胡錫進今天發文，指連北京都很難做到病例零新增，其他城市幾乎不可能清零；今冬想清零代價太高。

胡錫進在微博發文表示，北京市基層組織的行動力、統一落實當局要求的執行力在全國城市裡恐怕沒有其他地方可出其右；此外，還對進京人員嚴控，大為降低了病例輸入的幾率。「如果北京市都很難做到新增病例清零的話，中國其他暴發了疫情的城市在同等或大致相當封控水平上，要想清零新增病例幾乎是不可能的。」

他說，其他暴發疫情的城市若想清零，唯一的手段就是大規模、乃至全域靜態管理。即使那樣做了，還未必就能在這個冬天達成清零，且追求這個目標所付出的經濟社會代價實在太高了。「各地的實際情況是，民眾對於全域靜態管理的配合意願越來越低，無論從民意的支持度看，還是從財力情況看，那樣的做法都很難持續。」

他還說，沒必要把完全清零作為傾盡全力也要達到的極限目標，那樣的目標即使在付出巨大損失後短時間實現了，疫情很快就會反復，因此它的實際意義遠沒有「保持總體控制力」更有價值。

他聲稱，最重要的是保持總體控制力，保持社會對發生一定病例的心理適應性，同時保持經濟社會秩序的基本穩定，他認為這應當是今年冬天「根據動態清零總方略實施的階段性應對」。在這個冬天過去後，「病毒的活躍性肯定會降低，我們可以根據情況做出新調整，為動態清零注入切實的可持續性」。

有來自新疆的網友在這篇文章下方留言回應說：「（封控）90天了 真是要了老百姓的命啊」。

立場向來親官方且鷹派的胡錫進，近兩個月來多次針對中國防疫措施在社群平台微博上發文，提出委婉的質疑或建言。

過去一週以來，不只胡錫進，「紅二代」陶斯亮、「小粉紅」網路作家周小平等人也都忍不住就北京獲全國嚴格的防疫政策撰文開罵，顯然民眾越來越難忍受為了清零所付出的代價。

網上熱傳周小平5日的發文寫道：「你去了一趟疫情最重的美國，只需隔離7天就能回家。你去一趟疫情相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家。…這樣做，到底有什麼意義？就算我們要一直抗疫到底，那也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野、醫療崩潰、後遺症爆棚，因為那都不是事實。」

他還說：「實事求是很難嗎？下面話是我說的，現在可以來封我了，抓也行，要殺要剮隨便吧。…防疫成本不僅是『經濟成本』，還有民生成本，生命成本對不對？既然人民至上，就得實事求是！」