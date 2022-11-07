新增病例創新高 中國當局強批「層層加碼」

根據中國官方防疫機構——國家衛生健康委員會（簡稱：衛建委）周末公布的數字，周六（11月5日）當天全國新冠新增本地感染確診病例有4420例，其中本土有症狀確診病例526例，無症狀感染3894例。突破了今年5月6日以來的新高。

而本周日的數字又刷新了這一紀錄。當天全國新增本地感染確診病例共有5496例，其中包括535例本土有症狀確診病例和4961例本土無症狀感染病例。

對比全球標准，中國的新冠感染確診病例數依然極低。但政府仍然堅持延用了近三年的嚴格清零政策，用通過封鎖、隔離、頻繁檢測以及大幅度減少人員入境等辦法阻止新冠疫情的傳播。

中國衛建委：疫情防控「完全正確」

在中國國家衛生健康委本5日周六召開的新聞發布會上，中國國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔對外表示，中國當局關於疫情防控策略和一系列戰略舉措是「完全正確的，也是最經濟的、效果最好的」，這位中國衛生官員明確表態稱，會「堅持『動態清零』總方針不動搖」。

同時，中國國家疾控局監督一司巡視員妥佳在周六的新聞發布會上也承認中國各地防疫措施目前存在「防控簡單化、一刀切、層層加碼」的情況。包括隔離場所收費，比如貴州省畢節市、四川省南充市。以及隨意「靜默」、「封城」代替管控，如河南省鄭州市。

此外，妥佳表示通過輿情監測發現個別地區以賦碼彈窗的形式限制人員出行。並批評上述做法「嚴重違背了科學精准防控、高效統籌疫情防控和經濟發展的要求，是嚴重的形式主義、官僚主義」。稱有關部門將及時通報並督促整改，「整改不到位、不落實的，依法依規嚴肅問責。」

衛建委這次新聞發布會的內容得到了中國各地方政府的重視。浙江省委宣傳部官方微信公眾號「浙江宣傳」7日發表了題為《「層層加碼」與「動態清零」完全相悖》的文章，指出「過猶不及不可法，因噎廢食不可取」，稱「『動態清零』和『層層加碼』勢不兩立，要想『動態清零』可持續，就必須嚴肅、徹底、重拳清理層層加碼。」

該部還批評稱：「層層加碼表面上看起來似乎是極端負責，實際上卻是缺乏擔當的體現，是懶政怠政的表現，既沒有把中央的政策吃透做好，也沒有把群眾的切身利益放在心上。」

同時河南鄭州市也在被中央機關「點名批評」後，在第一時間（11月6日）召開新聞發布會，承認在「疫情防控工作中也出現了封控管控不精細、轉運隔離不及時、資源儲備不充分、物資供應不均衡等一些問題」，給民眾的工作和生活帶來了嚴重影響。鄭州市人民政府對此「深感不安並深表歉意」，並表態稱：將認真傾聽百姓呼聲、全力解決群眾「急難愁盼」，「堅決糾正並查處層層加碼、一刀切等過度防疫行為。」

而從首都北京的情況來看，一方面有大量出京的市民因為強制性彈窗無法返回北京。另一方面，一年一度的北京馬拉松賽仍然在周日照常舉行。之前兩年的賽事受疫情影響皆被取消。中國官方報導約有30000人將參加比賽。路透社本周一（11月7日）報導稱約有26000人參賽。參賽者被要求在賽前3天進行核酸測試，並與7天內不得離開北京。

2023年兩會後「鬆綁」？

路透社還報導稱，上周由於市場預期中國的新冠防控措施可能會有所放松，再加上有媒體報導稱政策的調整很快就會出台，中國股市呈飆升態勢，於周五重新站回3000點的大關。

同時也有許多分析人士向路透社表示，他們預計直到中國明年3月兩會結束後，新冠防疫政策才可能出現大幅度放松。

高盛集團的分析師向路透社表示，中國官方周六的表態說明，「政府仍然需要保持其清零政策，直到所有准備工作完成。在我們看來，這可能需要幾個月的時間。」，因此 他們認為，中國重新開放的時間「基線」大約在2023年的4至6月。

目前中國新冠陽性感染者數量呈波動上升的趨勢。中國國家疾控局傳防司巡視員胡翔周六表示：受奧密克戎進化分支傳播能力強、隱匿傳播的影響，中國跨省跨區疫情增多，多地新舊疫情「疊加交織」。包括烏魯木齊、呼和浩特、廣州、鄭州、福州、蘭州等省會城市發生了聚集性疫情，局部地區出現了疫情反彈。但新疆、內蒙古疫情防控攻堅行動已取得初步成效，廣東、福建、黑龍江、河北、河南局部暴發疫情正在逐步趨穩，其他省份的疫情多點散發，全中國疫情總體可控。

（路透社、中國衛建委等）

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