中國清零難 官方通報新增病例創半年多來新高

中國當局堅持清零防疫總方針但疫情並未趨緩，據中國衛健委今天通報，新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）5643例，創5月3日以來新高，本土新增5496例，更比前1天通報增逾千例。

衛健委官網上午通報，6日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例569例，其中境外輸入34例，本土535中，廣東224例，內蒙古57例，河南42例，重慶42例，北京41例等。

新增無症狀感染者5074例，境外輸入113例，本土4961例中，廣東1882例，內蒙古976例，新疆585例，黑龍江281例，河南264例，湖南257例，青海115例，重慶84例，山東74例，四川74例，湖北61例，山西53例等。

衛健委統計，截至6日24時，中國現有確診病例6617例（其中重症病例30例），累計治癒出院病例25萬2280例，累計死亡病例5226例；尚在醫學觀察的無症狀感染者3萬5255例（境外輸入1097例）。

梳理衛健委每日通報的染疫數據，5月3日新增5498例，之後漸降，如今創逾半年以來新高。

此外，據衛健委通報，11月5日新增4610例，本土4420例，6日的新增染疫數較5日驟增逾千例，顯見中國當局堅持清零，卻止不住疫情蔓延。

分析這波來勢洶洶的疫情，廣東省省會廣州市首當其衝，中國官媒健康時報網5日報導，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹坦承：「當前，廣州市正面臨抗疫3年以來最複雜、最嚴峻的疫情。」

另據財新網報導，位於廣州市珠江南岸琶洲島，舉辦中國進出口商品交易會（廣交會）展館也就是廣州國際會展中心，已改建為方艙醫院並於4日啟用，以隔離感染者，估計可容納3000名患者。

於此同時，中國新聞網6日報導，廣州番禺區自6日首班車起，臨時調整區內部分公車路線與停靠站位置，並下令若干線路停駛，關閉地鐵二號線洛溪站所有出入口，直至另有通知時止。

此外，中國各地因貫徹清零政策以致過度防疫，引發的民怨頻傳，甚至中共知名的「紅二代」、中國市長協會副會長陶斯亮也怒發文。

現年81歲的陶斯亮，是中共元老陶鑄之女，她5日在微信公眾號「天道和聖」抨擊北京防疫過度，導致自己和丈夫回家難。

她說，近日與丈夫從北京搭高鐵到湖州參加活動，雖然湖州不是疫情風險區，北京健康寶仍「彈窗」及顯示禁止他們返回北京的訊息。

陶斯亮表示：「我一向是個有定力的人，但這次慌亂，因為第一次嘗到了有家不能歸的茫然和無助。」不過這篇文章已被下架。

至於中國因防疫過當而衍生的次生災害更是時有所聞，近期包括蘭州3歲孩童不幸冤死，以及內蒙古自治區呼和浩特市某社區大門被鐵皮封死，導致墜樓婦人延誤搶救身亡等。