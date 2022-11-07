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上海疫情拚清零 1名無症狀感染追接觸者2631人

中央社／ 上海7日電

上海市COVID-19疫情單日新增1名本土無症狀感染者，在隔離管控以外的社會面發現。為落實動態清零，防疫單位追蹤這名陽性患者的密切接觸者、次密接者等相關人員達2631人。

上海市政府官方帳號「上海發布」7日發布疫情概況。6日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，新增本土無症狀感染者2名，其中1名患者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例2例和境外移入無症狀感染者20名。

官方說明，這名本土無症狀感染者居住在靜安區，在常態化核酸檢測中發現異常，經過疾控部門複核為陽性，被診斷為無症狀感染者，現已轉運至定點醫療機構隔離醫學觀察。

這名感染者活動軌跡除了居住地外，主要涉及食品行、超市、菜市場。官方在對外發布資料中公開了這名患者住處地址，且將其所涉及相關區域列為中風險區或低風險區。

截至7日上午9時，累計追查這名感染者在滬密切接觸者、密接的密接（次密接者）等相關人員累計達2631人，均已落實管控，核酸檢測結果均為陰性，相關環境落實消毒措施。

新冠肺炎 上海

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