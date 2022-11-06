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內蒙婦女墜樓延誤搶救後 當局稱不准一封了之

中央社／ 台北6日電

內蒙古呼和浩特市當局今天對疫情防控提出「七不准」，其中包括：不准對居民戶門一封了之、單元門一鎖了之、小區大門一關了之。當地日前發生因防疫封死大門，婦女墜樓延誤搶救致死事件。

根據內蒙古廣播電視台官方新聞app（應用程式），今天召開的呼和浩特市疫情防控新聞發布會上，針對疫情防控簡單化、一刀切和層層加碼等問題，提出了「七個不準」。

其中指出：不准對居民戶門一封了之、單元門一鎖了之、小區大門一關了之，必須暢通緊急通道、強化服務保障。單元門、隔離圍擋只能通過「張貼封條」的方式進行封閉，堅決杜絕設置門鎖、插銷、掛鉤等鎖閉設施。如再出現鎖門事件，市民可撥打投訴舉報電話，一經查實，嚴肅查處相關責任人。

其他還有：不准隨意擴大中、高風險區劃定範圍；不准隨意延長各類風險區管控時間；不准以疫情防控為由拒絕為急危重症和需要規律性診療的患者提供醫療服務；不准對群眾的合理訴求置之不理等。

當局宣稱，接下來會逐步恢復公車和地鐵運營。

4日晚間，內蒙古自治區呼和浩特市新城區一棟公寓住宅，因防疫焊死大門，以致有名婦人墜樓未能及時搶救不幸喪命，上傳的錄音檔紀實引發民眾公憤。

呼和浩特市新城區疫情防控指揮部專項調查組今天發布此事件的通報，指死者是55歲的王姓婦人，2019年中曾被診斷有「焦慮障礙」。

4日下午5時許，王姓婦人出現嚴重焦慮和自殺傾向，同住的女兒要求物業管理人員幫忙打電話叫救護車，相關人員聯繫了社區網網格員，對方卻擱置不處理。王姓婦人晚間6時左右墜樓，此時單元樓的隔離圍擋門仍然封閉，死者女兒要求開門。而救護車直到晚間6時39分才到。

當局將這起事故歸罪於以下各方，並稱將深刻汲取此事件教訓：物業管理人員和社區工作人員反應遲緩、應對不力，在得知死者有自殺傾向後，沒有第一時間入戶進行現場干預並上報；暴露出小區物業服務滯後、社區工作存在不足，也反映出120急救調度機制不完善等問題。

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內蒙古 疫情

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