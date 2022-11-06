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港府再豁免海外嘉賓防疫限制 專家憂對市民不公

中央社／ 台北6日電

繼國際金融峰會後，香港政府再豁免來港參加法律周的海外嘉賓的防疫限制，有專家表示，若港府只持續豁免某些海外嘉賓的防疫限制，而不放寬整體入境檢疫，難免有公平性問題。

香港目前實施海外入境檢疫「0+3」，即不需再在酒店隔離，只需3天居家醫學監察，期間可以外出，但不可進入指定處所，如不可在餐廳堂食。

2日至3日舉行的國際金融領袖投資峰會，港府豁免與會者的部份防疫限制，他們可在3天醫學監察期間在私人包間與他人共膳，及進入一些需要查核「疫苗通行證」的處所等。

香港將於7日起一連5天舉行香港法律周，香港01今天報導，香港律政司司長林定國表示，將邀請國際法律組織領袖、東南亞國家政府高級官員等出席法律周的活動。

他表示，已為27名海外嘉賓爭取到豁免相關防疫限制，讓他們出席會議期間，可以參加午餐論壇與晚餐交流活動，對於促進交流很重要。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁向中央社表示，若政府對參加國際性活動的海外嘉賓豁免防疫限制，目的是作為試驗，評估沒有帶來額外疫情風險，便將入境檢疫進一步放寬，相信會較為人所接受。

他表示，但若政府只是一直為海外嘉賓提供豁免，而沒有整體性放寬入境檢疫，則難免會產生公平性問題。

香港自9月26日實施「0+3」至今已逾一個月。據官方數據得出的統計，9月26日香港新增4034例確診病例，今天香港新增4988例確診病例。由9月26日至今天，香港共新增19萬8161例確診病例，平均每天新增約4833例。這段期間新增染疫死亡342例，平均每天新增約8例。

金冬雁表示，香港現在完全有條件實施「0+0」，即入境完全免檢疫，過去一個多月香港整體病例沒有大幅上升，顯示入境者帶來的風險不大。雖然境外移入病例的比例增加，但最重要是重症及死亡病例也沒大幅增加。

他相信，香港何時實施「0+0」也會考慮中國大陸方面的因素，如會否影響與中國大陸通關。「中國大陸早晚也要放鬆（防疫措施），香港可以在入境檢疫方面行前一些，為中國大陸提供示範作用。」

新冠肺炎 香港

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