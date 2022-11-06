上海疫情嚴抓病例 單日新增多為無症狀感染者

上海市COVID-19疫情新增病例以無症狀感染者為多數。5日單日增加本土無症狀感染者5名、境外移入確診病例3例、境外移入無症狀感染者28名。

上海市政府官方帳號「上海發布」6日發布疫情概況。5日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例、新增本土無症狀感染者5名，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例3例、境外移入無症狀感染者28名。

官方說明，新增本土無症狀感染者5名均為先前報告的本土確診病例的密切接觸者，在隔離管控期間核酸檢測結果異常，經疾控中心複核結果為陽性，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為無症狀感染者。

中國民航總局要求入境航班旅客必須提出核酸檢測陰性證明始能搭機，以台灣旅客入境中國大陸為例，必須檢附台灣當地醫療檢測機構核發48小時內2次核酸陰性證明，兩次採樣需要相隔一定時間。

備妥陰性報告入境中國大陸後卻仍有遭當地檢疫人員判讀為「陽」的情形，主要原因為中國大陸Ct值設定標準仍較其他國家嚴格。

以兩岸為例，中國大陸依循「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，不管患者有無呼吸道症狀，核酸檢測Ct值≥35時，才不需要管理和劃定密切接觸者。台灣中央流行疫情指揮中心發布標準條件，無症狀或輕症確診病例Ct值≥30即可解除隔離治療。

由於判讀標準有落差，倘若旅客曾經在出發地確診，康復後體內殘留病毒，入境中國大陸後仍可能被判讀為陽性，要求送入醫療機構。