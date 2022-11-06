中國誓言堅持「動態清零」 網友吐槽：病毒遇到槓精！

中國國務院聯防聯控機制舉行了記者會，會上國家疾控局強調“動態清零”總方針不動搖。外界此前期待，二十大結束後中國可能會放松防疫政策。路透社報道，就在昨天中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光在本周五（11月4日）花旗銀行舉辦的一場會議上表示，中國正在執行的防疫動態清零政策將很快發生實質性改變。當天中國A股和港股聯袂大漲，滬指漲超2%站穩3000點，深成指、創業板指漲幅超3%。

彭博社周五也報道稱，據熟悉相關事宜的人士爆料，中國正在制定結束航班熔斷機制的計劃。今後將不再對搭載超過一定數量新冠陽性病例的航班采取熔斷機制。在種種猜測之下，中國國務院聯防聯控機制在周六舉行記者會，外界關注此次會議是否會官宣“松綁“清零防疫。根據中國官媒人民網報道，發布會上，國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，當前中國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻復雜。要堅持“人民至上、生命至上”，堅持“外防輸入、內防反彈”總策略和“動態清零”總方針不動搖。

消息一出引發大批網友回應。不少期待落空的中國民眾開啟吐槽模式，在微博上表示“堅持……堅持………堅持………。以後不用開會了，反正都是復讀機”，有人說“負重前行繼續，只不過負重的人都是底層”，還有人表示“ 周五怎麼漲的，周一怎麼跌。准備好了嗎股民們”，也有網民說“奧密克戎無限感慨的說，我真是就在一個地方遇到槓精了。”“絕不能放開，誓和新冠同歸於盡”，有人批評網絡管制寫道：“人民日報連個評論區都不敢開，真是怕啥呢”。“所有官方微博，底下一片水軍，而且都是評論精選，真的聽不到群眾的呼聲”。

新冠疫情爆發後，中國一直堅持嚴格的防控措施，在今年6月，國務院聯防聯控機制曾發布文件調整密切接觸者、入境人員隔離管控時間，將原本“14+7”調整為“7+3”，但此後各地方仍有出現“層層加碼”的現象。聯合早報報道，隨著10月末中國多地疫情再度升溫。一些地方采取了嚴格防疫，並實施“全域靜默管理”。其中，全球最大蘋果手機工廠所在的鄭州航空港區本周三（11月2日）起實施七天靜默管理。

（綜合報道）

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