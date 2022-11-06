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防疫鬆綁期待落空 陸堅持動態清零

聯合報／ 記者林則宏葉文義／綜合報導
大陸官方昨重申堅持動態清零，外界對大陸調整防疫政策的預期落空。圖為北京民眾排隊做核酸檢測。（路透）
大陸官方昨重申堅持動態清零，外界對大陸調整防疫政策的預期落空。圖為北京民眾排隊做核酸檢測。（路透）

中國大陸調整現行防疫政策的預期落空。大陸國家疾控局官員胡翔昨指出，當前國際疫情迎來新的冬季疫情流行季，大陸國內局部地區疫情反彈趨勢明顯，將堅持「動態清零」總方針不動搖。此外，記者會上還點名鄭州等地方政府有防疫過度現象。

近日有關大陸將放寬現行防疫政策的傳聞不斷，陸港股市上周五甚至因此大漲。外界原先期待，大陸國務院聯防聯控機制昨天的防疫記者會傳出好消息，不料官員仍一再重申堅持「動態清零」不動搖。

胡翔強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，科學精準嚴格執行疫情防控，持續強化局部聚集性疫情的處置。未來將根據潛伏期、傳播力、致病力變化，不斷完善防疫措施。

胡翔並強調，大陸疫情防控策略和系列戰略舉措是「完全正確的，也是最經濟的、效果最好的」。

大陸國家衛健委發言人米鋒則重申，要嚴格執行「九不准」要求，「防止簡單化、一刀切」，堅決整治層層加碼。

大陸國家疾控局官員妥佳指出，民眾投訴過度防疫主要有三方面：一是對來自低風險地區人員強制勸返、隔離，黑龍江省大慶市、山西省太原市投訴較多。二是隨意將限制出行範圍由中高風險地區擴大到其他地區，山西省運城市、河南省鄭州市投訴較多；三是隨意擴大隔離管控措施的風險人群範圍，廣東省深圳市投訴較多。

妥佳還點名河南鄭州以隨意靜默、封城代替管控，而貴州省畢節市、四川省南充市等地則是隔離場所收費。

大陸各地動輒靜默管理、封城的防疫方式，連向來捍衛官方政策的環球時報前總編輯胡錫進也有不同看法。他昨撰文直言，「中國人對無差別的超長大規模封城，已經不能接受了」，並指「超長封控違背動態清零的基本宗旨」。

大陸官方昨通報，新增本土新冠確診病例五九六例，新增本土無症狀感染者三○六三例。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤日前指出，今冬大陸疫情仍將面臨挑戰，預計明年三月大陸「全國兩會」召開前，現行防疫政策不會明顯調整，但地方執行層面可能微調和優化。

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