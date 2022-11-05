中國官方：堅持動態清零 部分地方防疫過度

中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，與會官員仍然口徑一致強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略及「動態清零」總方針不動搖；但也點名鄭州等地方政府有防疫過度現象。

在防疫可能鬆綁的傳言不斷下，中國各官媒昨天晚間突然預告，國務院聯防聯控機制今天將舉行記者會，主題是「科學精准做好疫情防控」，引起關注，一度認為可能宣布鬆綁防疫措施。但這場記者會上，與會官員的口徑和立場仍十分一致，都強調「動態清零」不會改變。

有媒體提問，近期中國一些地方調整了防控措施。例如有的鐵路段已不再查驗旅客核酸證明，還有的省只要綠碼就可全省通行，還有些地方明確了核酸檢測即將自費。這些是否意味著中國防疫政策近期要有所調整？

負責回答的中國國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔並未正面說明，仍指「實踐證明，我們關於疫情防控策略和一系列戰略舉措是完全正確的，也是最經濟的、效果最好的」，並強調「堅持『動態清零』總方針不動搖」。未來將根據病毒潛伏期、傳播力、致病力變化，不斷優化完善防疫措施。

記者會一開始，中國國家衛健委發言人米鋒即說，當前中國仍面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散雙重風險，防控形勢仍嚴峻複雜。要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決落實「四早」，做到「早發現、快處置、防外溢」。

米鋒表示，要嚴格執行第9版防控方案和「九不准」要求，提高科學精準防控水平，確實保障群眾正常生產生活秩序，「防止簡單化、一刀切，堅決整治層層加碼」。對於典型案例，國務院聯防聯控機制將加大通報和曝光力度。

至於防疫過度，中國國家疾控局監督一司二級巡視員妥佳表示，民眾的反映集中在3方面：一是對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施，黑龍江省大慶市、山西省太原市這類投訴較多。

二是隨意將限制出行範圍由中高風險地區擴大到其他地區，山西省運城市、河南省鄭州市這類投訴較多；三是隨意擴大採取隔離管控措施的風險人群範圍，廣東省深圳市這類投訴較多。

妥佳指出，還有些地方處置疫情存在「簡單化、一刀切、層層加碼」等新形式。一是隔離場所收費，如貴州省畢節市、四川省南充市；二是隨意靜默、封城代替管控，如河南省鄭州市。此外還發現「個別地區」以「賦碼彈窗」的形式限制人員出行。對於以上問題高度重視，會同時進行整治。