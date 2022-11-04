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調查：近4成港人年內曾感染COVID-19

中央社／ 香港4日電

今天公布的一項調查顯示，香港近4成受訪者表示今年內曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），另有近7成受訪者希望香港政府放寬防疫限制。

中文大學香港亞太研究所於9月29日至10月14日訪問了705人，結果38.5%受訪者表示年內曾確診COVID-19，年內未曾確診的為52%，另有9.6%受訪者表示「不知道或很難說」，又或拒絕回答。

此外，68.9%受訪者認為港府應該「放寬」防疫措施，較去年同期上升24.7個百分點；20.2%受訪者認為應當「維持不變」；僅有4.9%受訪者認為應該「收緊」。另有6%表示「不知道或很難說」。

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