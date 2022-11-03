防疫負擔太重 中國多地「常態」核酸檢測不再免費

中國各地大中城市實施「常態化核酸檢測」已近半年，不僅民眾疲憊不堪，也無謂耗費了龐大的醫療和財政資源。一些地方政府明顯已無力承擔這一無底洞般的巨大開支，開始變免費為自費。

10月31日，貴州省貴陽市發布公告稱，除一些特定高風險人員可進行免費核酸檢測外，一般居民按照「願檢盡檢」原則，根據本人工作、生活需求，需要自費進行核酸檢測。

所謂核酸檢測「常態化」，一方面是出入大部分公共場所須持有近日的核酸檢測陰性證明，另一方面通過建設大量相應設施保障居民能快速檢測。今年春季中國國內疫情重現後，這一模式在全國開始推行。今年5月，國家衛健委主任馬曉偉在《求是》雜志發表署名文章提出，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，每周定期檢測。

核酸檢測已成為大多數中國城市居民生活中必不可少的內容。出入公共場所、搭乘公共交通工具需持48小時、72小時、7天不等的核酸檢測陰性證明，否則寸步難行。

這些核酸檢測對居民免費，費用由政府負擔。今年5月下旬，國家醫保局宣布，大規模人群核酸檢測不得納入醫保支付，明確拒絕為各地的「常態」核酸檢測買單。這一重負就落到地方政府頭上。

月花費上百億

《第一財經》援引東吳證券研報測算的方法稱，如果所有二線以上城市實施72小時常態化核酸檢測，涉及人口數5.05億人，平均檢測單價3.5元，每月要花費176.75億元。「縣財政沒錢了，一天（核酸檢測）的費用在三四十萬」。一位甘肅某縣衛生系統人士對該報說。

貴陽並非第一個將常態化檢測免費改為自費的城市。自9月以來，四川、甘肅和廣東的部分地區已宣布對常態化核酸檢測收費。價格為單檢16元/人，混檢3.5元-5元/人。

由於前往一些公共場所和搭乘公共交通時需要一定天數的核酸陰性證明和健康碼綠碼，居民將不得不自費作核酸檢測。

「常態化」檢測也帶動了「核酸產業」的興旺發展。今年5月，在該政策推出後，香港的太平基業證券有限公司就估計，這一計劃為核酸檢測試劑生產商和供應商創造了一個年價值超過150億美元的巨大市場。

日前《第一財經》分析了中國核酸檢測企業三季度財報，統計了A股中8家核酸檢測企業業績情況，顯示多數企業盈利繼續兩位數甚至三位數增長。但伴隨著收入增加，不少企業的應收賬款繼續仍居高不下，應收賬款甚至超過同期淨利潤。就是說，核酸檢測企業的盈利盡管仍在大幅增長，但客戶的付款缺口也在擴大。

（綜合報導）

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