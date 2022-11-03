「福州是我們的家」台胞協助抗疫

福州發生本輪新冠疫情以來，連續開展區域核酸檢測。廣大醫務工作者、社區工作者、志工堅守核酸檢測第一線，其中不乏在福州工作的台籍醫師的身影。擔任福州台商協會醫療服務委員會主委的陳柏叡表示，這不是少數人的戰「疫」，而是在福州生活的所有人的戰「疫」，「福州是我們的家，抗疫是大家的事，很榮幸我也是『大白』中的一員。」

包括陳柏叡在內，共有16名台籍醫師加入到核酸採樣隊伍中，他表示福州市皮膚病防治院近百名醫務人員參與到福州市區域核酸檢測中，每組30人輪換出動。陳柏叡從10月28日起隔天參與一次，今天是第三次參與核酸採樣。

這次疫情也是陳柏叡第一次成為「大白」。「我們不害怕、不逃避，對於未來有信心。」他說。

陳柏叡的同事郭宏恩也是台籍醫師。參加核酸採樣有時需凌晨4點到醫院集合乘車去閩侯縣，因擔心打不到車，索性前一晚住在醫院。

郭宏恩說：「我跟同事並肩戰鬥，這時候不分是哪裡人，都穿著同樣顏色的防護服，一起為福州努力。」

面對疫情，入住晉安區桂溪社區台胞公寓的台青自發組成防疫志願服務隊，參與社區防疫服務工作。福州台商協會常務副會長、福州賓聯汽車董事長鄒賢表示，10月27日他開始組織志願者隊伍，最初有6個人，現在增加到18人。

鄒賢指出，台胞公寓目前有140多名住戶，志願者們在每天核酸採樣的時間裡安排住戶錯峰下樓檢測，還會幫忙在公共環境進行消毒，「大家都相對理性地看待這次疫情，互相幫忙配合，把防疫的事情安排好。」

在榕台商也行動起來，台企連江桃園體育娛樂、福州福華紡織印染有、福州翁財記食品、福州賓聯汽車等分別向福州連江潘渡鎮、晉安鼓山鎮及台胞社區等捐款捐物，累計逾人民幣24萬。

福州市台商協會會長蔣佩琪說，大家有錢出錢、有力出力，共同抗疫，是兩岸同胞心靈契合的寫照。