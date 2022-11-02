蘭州三歲幼童延誤送醫死亡 清零「代價」觸發民憤

甘肅省會蘭州因新冠疫情處於封控管理之下已經數月。一個三歲男孩之死，再次在中國網絡上掀起震動。

綜合網絡媒體信息，這名孩子和母親都因昏迷急需送醫，但小區工作人員不予通行，也不同意用公車送病人到醫院。孩子父親撥打急救中心，救護車也遲遲不到。最終在附近居民群情激憤的聲討之下，防疫工作人員才放行。但因耽誤了兩個多小時搶救時間，三歲孩童不治身亡。

有關事件的視頻等發帖在社交媒體上立刻引起關注，迅速沖上微博熱搜，但很快就被撤下。到周三，與此相關的評論很多也被屏蔽，僅有零星可見。自媒體平台"網易號"用戶"兵叔評說"寫道： "病毒沒有致人死亡，但冷漠的人心卻導致一條又一條的生命離我們而去，最終成為'代價'之一。"

蘭州市七裡河區應急管理局11月1日發布一則通報稱：當天下午，該區西園街道一戶居民"在使用液化氣灶時，2人一氧化碳中毒，經送醫，1人搶救無效死亡，1人目前生命體征平穩"。通報稱事件原因正在調查中。

孩子父親：沒有得到救助

路透社電話聯系到了離世孩子的父親，這名經營一家肉食店的32歲脫姓男子在電話中表示："經過第一個卡點時，那裡的工作人員沒有采取行動，他們無視和回避了問題，可是在下一個卡點我們被攔了下來。"

疫情下中國很多采取封控的地方，居民需要就醫，要經由社區安排聯系車輛或者放行。這一流程的合理性、必要性早已飽受詬病。從已知信息看，蘭州這位父親除了撥打急救熱線，還打電話聯系社區及其他政府部門，但要麼電話打不通，要麼對方互相推諉。

蘭州公安七裡河分局的通報稱：接到群眾求助警情，派警到場處置，"協助群眾將2人送往醫院救治。其中兒童搶救無效死亡"。但脫先生說，是他最後忍無可忍，沖過阻攔，有好心居民幫助叫到一輛出租車，送孩子去了醫院。

警方稱經鑑定，該戶居民"使用液化氣灶不當，造成一氧化碳中毒死亡"。但痛失幼子的這位父親對路透社記者說："我們沒有得到幫助"， "我個人覺得他（孩子）是被間接殺死的"。

何為“生命至上”？

有網民批評當局通報避談病患求醫受阻的事實，是推卸責任、避重就輕的做法。"類似的事情不只發生了一次，為什麼就沒有應急預案，導致悲劇反復上演？"有微博用戶寫道："說什麼人民至上生命至上？！"；"我們悲戚，不是因為我們看不到末來，而恰恰是因為我們看到了未來。"

離世的孩子剛剛三歲，自出生就被疫情伴隨。有留言說："好心酸，孩子從出生，到離開，沒過上一天沒有疫情沒有核酸的正常日子，他的認知裡，世界應該就是這個樣子了吧！"

中國各地嚴酷執行"清零"防疫政策，屢屢造成危害到民眾生命、健康的案例，以及荒誕的場景。10月中，河南汝州一名14歲女孩在被隔離期間，患病未及時得到救治死亡，已經引起過輿論的憤怒。

上周，河北保定有一個父親，帶著刀出門給女兒買奶粉，因違反防疫規定，當地出動警察將他截捕。在引起輿情高度關注之下，警方只對他罰款100元，並"解決"了奶粉問題。這一令人啼笑皆非的事件讓網民感慨，如今買奶粉，需要持刀並冒巨大危險。

（綜合報道）

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