中國清零政策傳變 網友吐槽河南「表演性解封」

中國疫情發燒不退，網傳中共高層討論2023年3月「實質放開」防疫政策但未獲證實，鄭州富士康廠員工因疫返鄉後，河南調整管控措施，要「放中管、動中清」，但遭網友吐槽是表演性解封。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，11月1日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2928例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例單日新增來到2755例、境外移入143例。

其中新增本土確診409例，包括廣東125例、河南64例、福建39例、新疆30例、北京28例、山西24例、內蒙古24例等；另本土無症狀感染2346例，主要為新疆400例、廣東298例、內蒙古296例、河南295例、黑龍江187例、湖南135例等。

當天新增病例以新疆430例及廣東423例居多。

1日陸股及港股收盤大漲，傳疑似與一篇網路熱傳的貼文有關。內容聲稱中國官方召開專家組會議，討論防疫全面放開、有條件放開等方案，並宣稱目標2023年3月「實質放開」。但中國官媒或政府官員都未透露是否真有這項會議。

許多中國民眾在社群媒體留言表示，「希望是真的」，但也許多人悲觀認為「不會放的，變異病毒正在路上」，「炒作，不信」。

中共堅持動態清零，地方政府嚴苛防疫，動輒靜默封控，陸媒中國新聞周刊等報導，鄭州富士康廠員工因對病毒的恐懼以及對於生活失序感到擔憂；再加上員工圈謠傳廠區將成「躺平試驗區」，因此開始恐慌，認為不跑就沒時間了。事件造成極大風波後，鄭州市也開始調整管控。

河南省當局近期表示，要科學精準劃定風險區，不能因為有個別疫情就長期無差別封控整個小區，讓城市逐漸恢復活力。

河南「鄭州日報」今天更刊登社論，指本輪疫情已經持續了一段時間，給人民群眾生產生活帶來很多影響和不便。鄭州市以社會面清零為主攻方向，恢復城市生產生活正常秩序為目標，堅持 「放中管、動中清」，是落實科學精準防控，也是對民情民意的關切和回應。

鄭州市自11月1日起，全域內除防外溢臨時管控區、風險小區和風險單元外，恢復正常生產生活秩序；不過，有網友留言表示，很多小區還是出不去，「表演性解封，河南，真有你的」，「糊弄群眾這一套屬實被玩明白了」。

在其它省市疫情方面，北京1日新增28例本土確診病例，20例為隔離觀察人員、8例社會面篩查人員，另有4例無症狀感染者。

上海發布表示，上海迪士尼度假區自10月31日起暫時關閉，恢復運營時間確定後將及時向社會公告。截至10月31日晚間，當日全部在園遊客均已安全離開。目前累計篩查約44萬人，核酸檢測結果均為陰性。

另遼寧丹東市自11月1日起，主城區全域實行連續3天臨時靜態管理。丹東機場當日起取消所有航班。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111002