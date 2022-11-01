富士康員工逃疫…鄭州稱「新冠不可怕」 調整管控措施

鄭州富士康員工徒步返鄉，引發外界關注當地疫情。不過，鄭州衛健委在此之際發文稱「新冠肺炎不可怕」，並且調整當地管控措施。

根據此前中國新聞周刊、第一財經YiMagazine等陸媒披露，員工會徒步返鄉，與對病毒的恐懼以及對於生活失序感到擔憂有關；基層管理者不諱言地表示，員工圈謠傳廠區將成「躺平試驗區」，員工因此開始恐慌，認為不跑就沒時間了。

不過，據陸媒財新網報導，鄭州市衛健委官方微信公眾號10月31日卻發布了「新冠肺炎不可怕，可防可治，鄭州權威專家來解答」一文。

這篇文章的專家指出，「新冠病毒感染是自限性疾病，大家不用過於驚慌」。感染後根據病情、症狀等情況，在專科醫生指導下可選擇口服中成藥藿香正氣膠囊、連花清瘟顆粒、金花清感顆粒、疏風解毒膠囊等進行治療。同時保證充足睡眠，多飲開水，保持心情舒暢，規律飲食，有助於疾病的快速恢復。

除此之外，當地隨之調控防疫政策，希望有序恢復生產秩序。

據財新網報導指出，鄭州市疫情防控指揮部明確至11月1日6時起，解除原有管控區域，調整管控策略，有序恢復正常生產生活秩序。

當中，最受關注的調整在於各區自行劃定的防外溢臨時管控區。

據報導，10月27日時，鄭州在回應疫情防控的問題時，將鄭州市目前涉疫管控區域分為3類，分別是「高中風險地區」、「臨時封控管控區」、「防外溢臨時管控區」。

上述的「高中風險區」與「臨時封控管控區」會依照規定實施「足不出戶、上門服務」或「足不出區、錯峰取物」的管理。

「防外溢臨時管控區」是指，以高中風險區、臨時封控管控區域為基礎，適當擴大管控的區域，參照中風險區管理。

現行的政策則做了改變。

當地的一份「關於調整管控區域有序恢復正常生產生活秩序的通告」稱，自通告公布之時，鄭州市各開發區、區縣（市）自行劃定的「防外溢臨時管控區」全部解除，調整中原區、二七區和高新區「防外溢臨時管控區」。

「防外溢臨時管控區」內精準劃定中、高風險區。全域內（除防外溢臨時管控區外）精準劃定風險社區（7日內有風險的社區）、風險單元（7日內有風險的單元）。

河南省長王凱昨天在河南的疫情防控工作專題會議上表示，要科學精準劃定風險區，不能因為有個別疫情燃點就長期無差別封控整個社區，讓城市逐漸恢復活力。

據河南衛健委通報，10月31日，河南新增本土確診病例13例，均來自鄭州；新增本土無症狀感染者91例，鄭州有82例。