鄭州富士康員工徒步返鄉 傳成躺平試驗區引恐慌

鄭州富士康員工出現大規模徒步返鄉事件，引發關注。陸媒訪問了員工返鄉的原因，有基層管理者說，員工圈謠傳廠區將成「躺平試驗區」，員工因此開始恐慌，認為不跑就沒時間了。

據中國新聞周刊報導，多名鄭州富士康的員工表示，自行離開廠區是部分員工對於病毒的恐懼和對於生活失序的擔憂。他們表示，疫情之下富士康的後勤管理出現一些混亂，包括飯菜與隔離問題等。

報導採訪了一名去年加入鄭州富士康的員工章凱（化名）。章凱說，大家基本都能吃上飯，核酸也做了，但在保障生產的基本要求下，對於病毒的恐懼和對於生活失序的擔憂也開始增加。

章凱直言，「飯的品質沒跟上，還有藥的問題，工作群裡有不少人在反應」，這些問題在隔離點沒有得到及時回應。

據介紹，住在章凱樓上的一位租客大姐選擇徒步15小時，她寧願回到老家的「點對點」救助中心。章凱稱，「拉走就隔離，她感到害怕」。

報導也訪問了一名與6名室友一同在宿舍隔離10天的李妍（化名）。李妍說，隔離期間，飯菜有人送上門，正餐是一葷兩素，但頭幾天菜都有些發餿。宿舍並非完全封閉式的管理，「因為喝熱水，得通過走廊」。

她說，她經常能看見穿著防護服的工作人員進到宿舍樓裡，讓員工收拾東西，拿上被子，「不知道發生了什麼」。這讓李妍感到擔憂。

李妍在結束隔離的當天，就決定離開廠區，與她的老鄉一起回老家。她的行李只有一個手提袋，當中帶了三袋乾吃速食麵，四瓶純牛奶，兩瓶水和一點麵包。

李妍說，在走了一個多小時、經過張莊時，還曾有廠區的工作人員向他們喊話，李妍還向同伴喊了一聲「快跑」。之後又徒步了3個多小時後，一行中有人從老家的縣裡聯繫了大巴，將他們直接送到了縣裡的隔離點。

陸媒第一財經YiMagazine則採訪了富士康產線上的一名基層管理者王海（化名）。

被問及大規模員工離開園區徒步回家的原因，王海指出，原本一開始的員工管理順暢，不過有一部分人「跳牆」跑出去之後，抖音上開始爆出這類消息。

王海接著稱，到了10月29日上午，工人圈子裡有傳言說園區即將封鎖，這裡要變成「躺平試驗區」，員工因為這個謠言才開始恐慌，認為如果不跑就沒時間了。

王海表示，園區的員工情緒恐慌，有人把閉環的圍欄踹了就逃了。他們認為被感染的機率很大，也不完全了解病毒的情況，以為感染了之後會像2020年年初武漢感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的人一樣，不僅很難受、留下後遺症，甚至可能死亡。

王海認為，不能用像對待3年前武漢時期的COVID-19病毒時的態度對待現在的疫情。就他觀察，目前年輕人感染病毒的症狀輕，但是現在資訊不對稱，導致恐慌。

針對員工徒步回家的輿情，富士康科技集團iDPBG事業群負責人昨天回應表示，本輪疫情雖然傳播速度快，但病毒載量低，截至目前，鄭州園區未發生重症感染現象，在與政府配合防疫之下，疫情總體可控。