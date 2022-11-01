中國疫情反彈 廣州取消逾800航班

中國官方今天公布新增2719例本土病例，廣州市疫情反彈下，重要航空樞紐廣州白雲機場取消航班888班，取消率為69%，另疫情依舊嚴峻的烏魯木齊及鄭州等在內的機場航班取消率更接近100%。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，10月31日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2878例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例自中共20大後快速回升，單日新增來到2719例、境外移入159例。

其中新增本土確診498例，包括廣東242例、福建82例、新疆23例、北京21例、山西17例等；另本土無症狀感染2221例，主要為廣東458例、新疆380例、黑龍江184例、內蒙古152例、青海126例等。

當天新增病例以廣東700例及新疆403例居多。

廣東本輪疫情主要在廣州，廣州市當局10月31日表示，目前疫情防控面臨境外輸入、省外輸入、本土反彈三重壓力，防控形勢嚴峻複雜，疫情透過航空、港口、鐵路、公路貨運和自駕等方式持續輸入，且涉及貨運司機、遊客、返校學生等多個群體，且陽性個案軌跡複雜，涉及密閉場所，醫院、各級各類學校、大型商超和批發市場等。

陸媒「觀察者網」指出，據航班管家數據顯示，截至10月31日中午，廣州白雲機場取消航班888班，取消率為69.00%。不過，相比其他國內機場，這樣的取消率並不在最高位。31日包括烏魯木齊，呼和浩特，鄭州等在內的機場航班取消率已接近100%。

烏魯木齊10月31日新增本土病例479例，目前仍有中風險地區150處，高風險地區877處，呼和浩特單日新增151例，目前高風險地區265處，鄭州新增95例，高風險地區21處，仍面臨嚴峻考驗。

其中鄭州富士康廠區近日有許多員工因恐懼染疫及物資不足離開，在鄭州多處交通封控下徒步百里返鄉，引起極大關注，10月31日，鄭州航空港區疫情防控指揮部發布消息，已要求富士康全面落實屬地、部門、單位、個人的四方責任，並有序恢復生產生活。

10月31日，富士康負責蘋果手機組裝的iDPBG事業群負責人受訪表示，目前園區防疫形勢穩中向好，園區各餐廳從10月29日逐步恢復內用，能夠保障20萬人次免費的一日三餐。