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防疫要求 北京環球影城重開部份場所仍關閉

中央社／ 台北31日電

因應北京市疫情反覆而於26日暫時關閉的北京環球影城今天重開，但為遵循防疫要求，恢復開放初期部分運營場所仍然關閉，部分演出場次會有臨時調整。

北京青年報今天報導，根據北京市疫情防控要求，北京環球度假區已完成園區深度清潔消毒工作及相關風險檢查，將於今日起恢復開放。

據北京環球度假區指出，為遵循相關防控要求，在恢復開放初期，部分運營場所暫無法開放，部分演出場次會有臨時調整。環球度假區將根據最新的相關防控政策，盡快恢復正常運營。

北京環球影城於26日突然公布，因配合疫情防控需要而暫時關閉。

上海迪士尼樂園29日宣布，為遵循防疫要求，29日起部份景點、現場娛樂演出、餐廳和商店暫停開放或以減低人流的方式開放，但樂園及酒店將繼續營運。

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