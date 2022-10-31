中國疫情增溫 鄭州指富士康廠區未發生重症感染

中國今天公布新增本土病例2898例，針對鄭州富士康許多員工徒步返鄉，公司表示將做好點對點返鄉服務，鄭州市則指廠區目前未有重症感染現象；但中國媒體仍點名富士康當盡到應盡之責。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，30日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2898例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例自中共20大後快速回升，單日新增來到2699例、境外移入則199例。

其中新增本土確診479例，包括廣東291例、新疆30例、江蘇23例、重慶22例、內蒙古18例、北京16例等；另本土無症狀感染2220例，主要為廣東468例、新疆358例、黑龍江182例、山西169例、福建165例等。

當天新增病例以廣東759例及新疆388例居多。

近日中國社群媒體上出現鄭州富士康員工大規模「逃難式」徒步返鄉情事引發高度關注。鴻海集團30日聲明在園區與當地政府配合防疫下，疫情已逐步控制中；將對有意返鄉員工做好點對點有序返鄉服務。鄭州市則表示，截至目前，富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控。

根據網路影片，富士康員工趁夜出逃，警察堵在門口要求員工回去，但員工回應不要，混亂中大批人員闖出工廠，其中傳有人走165公里回家，而「逃疫」徒步返鄉員工指因宿舍不止一人確診，但沒被拉去隔離，怕也染疫，且隔離條件差，會沒飯吃及生病沒給藥。

另有人表示目前做2休2，原本上班的2天可以吃食堂，休假的2天自費吃餐館、超市，但現在餐館和超市關閉了，員工休假期間的吃飯就沒了著落。今天河南「頂端新聞」報導富士康廠區餐廳逐漸恢復堂食。

河南多個城市因為疫情管控，富士康廠區外沒有公共交通，更別說跨市的交通工具，因此大量員工徒步返鄉。

對於富士康事件，陸媒新京報30日指出，鄭州富士康當盡到應盡之責，「盡全力為所有員工提供必要的物資供給、心理撫慰、訴求反饋等生活保障」，並拿捏好防疫與生產的平衡，消除員工顧慮。

在其它省市方面，廣東省廣州市30日合計新增527例，本輪疫情熱點海珠區今天在全區範圍內啟動全員核酸檢測，當局表示海珠區的社區隱匿傳播鏈依然沒被有效斬斷，30日發布公告強化社會面疫情防控措施，海珠區在全區除琶洲街外的其他區域，非必要不流動。

另新疆方面，新疆維吾爾自治區疫情防控工作指揮部30日研究滯留學生、遊客、務工人員等群體離疆工作，積極組織「點對點」轉運，嚴防疫情外溢。