上海1例無症狀感染者 匡列密接者1603人隔離管控

上海市COVID-19疫情社會面發現1名本土無症狀感染者，防控單位疫調後匡列1603人為密切接觸者，全都要求加以隔離管控；其中1395人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

上海市政府官方帳號「上海發布」31日發布疫情概況。30日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例、新增本土無症狀感染者10名，其中1名在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例4例、境外移入無症狀感染者30名。

官方說明，上海新增1名本土無症狀感染者，在常態化核酸檢測中發現異常，經疾控部門複核為陽性，被診斷為無症狀感染者，目前已經轉運至定點醫療機構隔離醫學觀察。

官方同時在發布資料中，公開該名陽性感染者居住地址，且將其居住地址小區列為疫情中風險區。

官方表示，截至30日下午4時，疫調追查到這名陽性感染者在滬密切接觸者達1603人，均已落實隔離管控；其中1395人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。另外追到密接的密接（次密接者）206人，均已落實隔離管控。

民眾提問，1名本土無症狀感染者的密切接觸者竟達1千多人，「就1例，他的密接有1千多人？怎麼回事？」官方回應，由於這名感染者活動軌跡涉及學校等人群聚集場所，根據疫情防控有關規定，對相關涉及區域和人員實施管控措施和核酸篩查。