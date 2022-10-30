富士康大批員工因疫離廠 官方協調點對點接送

由於疫情防控不當，河南省鄭州市富士康員工近日大規模「逃難式」徒步返鄉引發關注，最新消息指出，該廠已經展開員工返鄉意願登記，由政府協調點對點接送他們返鄉。

官方微信帳號「鄭州發布」今天發文，表示富士康將統一組織人員和車輛，全力以赴確保富士康員工順利安全返鄉。

官方並表示，這次疫情發生後，航空港區立即進入緊急狀態，加強一線處置。本輪疫情傳播速度快，但病毒載量低，截至目前，富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控。

陸媒「科創板日報」今天引述鄭州富士康一名行政辦公人員的說法，表示該廠正在展開員工返鄉意願登記，並已公布員工宿舍返鄉人員乘車分布圖，由政府安排核酸檢測並協調交通工具，將點對點接送有返鄉意願的員工返鄉。

這份員工脫環（返鄉）流程告知書顯示，「目前疫情傳播形勢已得到有效控制」，按照各級政府防疫部署，鄭州富士康各事業群將按縣級分類統計意願返鄉員工名單，各縣市統一安排有意願返鄉的同仁返鄉並按防疫規定辦理。

鄭州富士康員工逃離廠區欲返回家鄉，反映廠內染疫和管理狀況令員工憂心，以及閉環管理下廠內物資保障不足，員工顧及生計問題寧願返鄉。

鄭州富士康黨委書記蘇東霞30日凌晨發文回應社會關切，指該廠區有20多萬人，管理難度很大。對於外界批評富士康沒有做好保障供應，她質問大家所在的城市花了多久時間和代價控制疫情，「在此期間除了會偶爾收到象徵性的一兜菜之外，你還收到過甚麼？政府有沒有給大家提供過一日三餐？」

她並表示，公司沒有資源去控制輿論，有些負面訊息也可能是真相之一，「但是請你相信，這家公司肯定比這個社會更乾淨」，每天都有許多的正能量。

不少網友在轉發她的發文時，將上述這些內容列為重點。不過，原本刊發這篇文章的入口網站「網易」，已經把此文下架。

鄭州富士康10月中旬傳出廠區大批員工染疫消息，資方則指僅是「少部分員工受到疫情影響」。鴻海集團26日曾發布聲明表示，網路流傳「鄭州園區約2萬人確診」為不實訊息。

今天，各方目光再次投向鄭州富士康。第一財經報導，目前，當地政府已向富士康派駐駐廠工作組。

新京報今天刊發評論，表示讓想返鄉者安全返鄉很重要，但考慮到員工在鄭州很多區域公共交通停止營運的情況下離廠，可能會增加自身的安全風險與疫情的擴散風險，讓員工在能得到妥善安置、免於困頓風險的基礎上留在園區，也很重要。

文章說，綜合多方資訊，「由於平時主要是由園區負責食宿，在採取封控措施、園區內商店關門後缺乏食物儲備，外加食物品質問題，很多員工心存顧慮，所以生出返鄉意願」。鑒於此，顯然有必要加強對園區內員工生活的保障，讓他們能安心地決定留與返。